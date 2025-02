Dostál s Vezinou a Pasta v nejlepším věku. S kým na Světový pohár 2028?

Světový pohár se vrací. NHL po dvanácti letech obnoví World Cup, turnaj nejlepších proti nejlepším. Pravděpodobně i s českou účastí. Jeho reinkarnace se plánuje na únor 2028. V tomto termínu by se měl střídat v sudých letech s olympijským turnajem. Tři roky nejsou dlouhá doba. Ale české zastoupení v zámořské lize může do té doby projít výraznou obměnou. Deník Sport a web iSport.cz nabízí jednu z variant sestavy. Předpověď zahrnuje hráče, kteří v té době budou nebo by mohli působit v NHL.

Lukáš Dostál může být pod novou lukrativní smlouvou jedničkou stále lepšího Anaheimu, jemuž dozraje mladá vlna hráčů. Bude patřit ke špičce NHL, může si vychytat Vezina Trophy. Podobně by na tom mohl být Karel Vejmelka jako další česká jistota. Otázkou je, zda bude i nadále působit v Utahu, nebo po něm mezitím sáhne jiný klub s nejvyššími ambicemi. K nim by mohl pasovat Jakub Dobeš, jenž si coby první brankář Canadiens podmaní Montreal.

Útočníci: hvězdy v nejlepším věku

David Pastrňák - Pavel Zacha - Martin Nečas

Filip Chytil - Tomáš Hertl - Matěj Blümel

Jakub Štancl - Jiří Kulich - Eduard Šalé

Adam Klapka - David Tomášek - Jakub Lauko

Filip Zadina

Osvědčená esa v elitních lajnách, mužstvo by měly táhnout největší české superhvězdy NHL. Davidu Pastrňákovi bude přes třicet let, Martinu Nečasovi 29. Dospějí do nejlepšího hráčského věku, třeba už budou mít i Stanley Cup. Druhým centrem se může stát Tomáš Hertl, ve 34 letech stále užitečný před brankou. Do NHL se vrátí Filip Zadina, přivábí i Davida Tomáška. Góly můžou obstarat mladé pušky Jiří Kulich a Jakub Štancl, montérkovou četu zastoupí Adam Klapka a Jakub Lauko.