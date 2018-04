Kdo po Jandačovi? Straka by mohl být první volbou. A Růžička v záloze

Český hokej hledá nového kouče národního týmu. Josefu Jandačovi po květnovém mistrovství světa v Dánsku končí smlouva, v předstihu vyjednává o novém klubovém angažmá, což ani netají. Deník Sport nabízí jména uvažovaných nástupců, která padají v zákulisí. V prvé řadě jde o Martina Straku, do hry by se však mohl znovu dostat i Vladimír Růžička. Jak se k celé věci oba olympijští hrdinové z Nagana staví a kdo další by připadal v úvahu jako trenér české reprezentace?

Tři velké podniky, žádná medaile, zbývá poslední šance zapsat cíl, pro který byl Josef Jandač hokejovým svazem naverbován. Když nevyšel ani únorový útok na olympijskou medaili, která v Pchjongčchangu ležela nejníže od Lillehammeru 1994, bylo jasné, že o prodloužení kontraktu nebude extra zájem.

Na dříve obvyklou odměnu čeká reprezentace šestým rokem, jde o historicky nejtemnější období. Práci Josefa Jandače se všeobecně hodně věřilo, ovšem světlé momenty přicházely většinou jen na menších akcích EHT. Ty vyvolávaly velká očekávání před vrcholem roku, ale po něm zbyl jen zmar.

Reprezentace nijak nevynikla na loňském Světovém poháru, kde uvízla ve skupině, dost jí k medaili chybělo na šampionátu v Paříži, necinklo to na korejských Hrách. Ani Jandačova početná suita expertů nezměnila nic na velmi nízké produktivitě v klíčových okamžicích, kdy jde v turnajích do tuhého. Nikdo to z českých hráčů nedokázal vytřískat.

Proto se s notnou dávkou naděje směřuje k dalšímu svazovému výběru. Z ústředí ČSLH o víkendu vypadla oficiální formulka, že nové složení trenérského štábu přijde na přetřes v červnu.

Jak tuto zprávu dešifrovat? Tak, že se v zákulisí pracuje na novém modelu, jen se to nepouští ven. Nechat vše na červen? Sebevražda. Stejně jako se hráči lanaří mnohem dříve, než jim vyprší sezonní kontrakty, podobný režim je třeba zvolit u náčelníků střídačky.

Z řady indicií vyplývá, že ČSLH nezůstává nečinný a připravuje nový štáb. Je nabíledni, že reprezentace potřebuje velké šajby. Nástup cizince, který by mohl přetransformovat tuzemské smýšlení, je zřejmě v nedohlednu, na to je svaz stále příliš konzervativní.

Na druhou stranu nemá smysl házet laso volným zahraničním odborníkům jen proto, že by to mohlo vypadat dobře. Pokud kouč s jiným pasem, pak zaručeně třída. Ale ty jsou k mání i doma, což ostatně prokazuje probíhající extraligová sezona. Deník Sport má za to, že by ideální volbou byl Martin Straka. Šéf Plzně.

Hráčská legenda, naganský šampion, úspěšný klubový vlastník. Sport oslovil několik současných i bývalých hráčů národního týmu a ti tuto volbu odsouhlasili, byť anonymně.