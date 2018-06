Nedvěd o nové roli: Vím, jak s kluky mluvit. Straku jsem málem nalomil

Do českého národního týmu se vrátil velký hokejový tahoun. Nyní však Petr Nedvěd neoznámil comeback na bruslích, ale v obleku jako nový generální manažer. Bývalý vynikající útočník bere tuto důležitou funkci jako obrovskou čest a výzvu. „Věřím, že se opět začneme vracet z turnajů s medailemi,“ prohlásil rodák z Liberce, který se před šesti lety ještě jako hráč podílel na posledním českém cenném kovu.

V nové roli, ale se stejným zápalem hodlá pozvednout Čechy zpět mezi úspěšné hokejové národy. Někdejší obávaný střelec Petr Nedvěd již dlouho přemýšlel, že by se zapojil do dění českého hokeje.

Teprve nyní však dostal možnost se zapojit v pozici generálního manažera národního týmu. „Chtěl jsem si od hokeje trochu odpočinout. Všechno ale má svůj čas a myslím si, že to z mé strany bylo perfektně načasované. Jsem poctěn a doufám, že nejen já ale i celý realizační tým vrátí český hokej tam, kam patří,“ vyslovil přání Nedvěd.

Už se nemůže dočkat, až si vyzkouší povinnosti člověka stojícího na druhé straně hokejové barikády. „Teď budu já ten, který bude hráče přemlouvat. Dřív jsem stál na druhé straně, takže vím, jaké to je. Podle sebe mám jasno o tom, jak s těmi kluky mluvit. Přišla sice již nová generace hráčů, ale pořád tady zůstávají kluci, se kterými jsem měl tu čest hrát a mají stále velkou chuť a elán pro reprezentaci. To je pro mě to nejdůležitější,“ s úsměvem prozradil nový hlavní funkcionář.

Co všechno má od funkce generálního manažera čekat si již zjišťoval od svého předchůdce a velkého kamaráda Martina Ručinského. „Hodně jsme se o tom s Martinem bavili. Zajímalo mě, jak to všechno funguje. Přeci jen je to pro mě něco nového. Rozhodování bylo i po Martinových radách jednoduché,“ řekl Nedvěd, který se veřejnosti představil po boku nového kouče reprezentace Miloše Říhy.

NHL bude hlavně na mých bedrech

Přitom se někdejší reprezentant dlouho snažil, aby na tiskové konferenci po jeho boku neseděl Říha, ale nynější boss Plzně Martin Straka. „Na začátku debaty se Stráčou nebyly moc optimistické. Nevěděl, jestli by v tu chvíli měl na reprezentaci čas a zda by to vůbec zvládl. Potřeboval čas na rozmyšlenou,“ prozradil Nedvěd.

Svého někdejšího hokejového parťáka hodně přemlouval. „Věřil jsem, že bych na něj v této funkci mohl zapůsobit. Málem jsem ho i nalomil k souhlasu. Nakonec se ale Stráča rozhodl tak, že si potřebuje vzít volno. To jsem naprosto chápal, protože pro Plzeň a hokej celkově toho udělal obrovsky moc. Nejspíš se cítí trochu vyčerpaný a chce si dát minimálně jednu sezonu bez trénování,“ objasnil bývalý kapitán Liberce Strakovo odmítnutí.

Novou reprezentační kapitolu tedy bude Nedvěd psát se zkušeným stratégem Říhou, a jak bylo zřejmé, oba debutanti v českém realizačním týmu již našli společnou řeč. „S Milošem nám jde hlavně o spolupráci a dobrou komunikaci. A v tomto směru nevidím vůbec žádný problém. Každý může mít později jiný pohled na určitého hráče, ale ve finále to není o žádném hádání. Nyní vedeme společnou debatu s potencionálními asistenty. Hlavní slovo v tomto ohledu však bude mít Miloš,“ přiznal muž s obrovskými zkušenostmi a známostmi z NHL.

Jednou z nejdůležitějších Nědvědových povinností bude právě kontakt se zámořskými hráči. „To bude nejspíš má hlavní náplň práce, ale nepůjde jen o zámoří. Samozřejmě budu sledovat i extraligu a KHL. Rusko spíš bude mít na starost Miloš, který odtud má bohaté zkušenosti, ale neznamená to, že s hráči z KHL nebudu mluvit. To rozhodně budu,“ sliboval Nedvěd.