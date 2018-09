Hledání centrů pro reprezentaci: Kovář je pryč, po něm díra. Kdo ji zaplní?

Alois Hadamczik se po čtyřech letech vrátil k hokejové reprezentaci. Nyní však povede výběr do osmnácti let • Pavel Mazáč / Sport

Je jedno, jestli to má být klubová sezona nebo reprezentační akce. Ale pokud má být tým úspěšný, potřebuje dominantního centra, ideálně dva. Kvalitní střední útočník dělá hru, táhne nahoru svoje křídla, málokdy to platí opačně. Tohle je teď i jeden z hlavních úkolů štábu nového trenéra národního týmu Miloše Říhy. Jan Kovář odešel do NHL. Je potřeba najít nového silného hráče do středu útoku. „Máme jich pořád dost,“ věří současný asistent Robert Reichel.