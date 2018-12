ONLINE: Finsko - Česko 3:3. Bitvu se Suomi rozhodnou nájezdy

Juuso Puustinen poslal Finy v zápase Channel One Cupu do dvougólového vedení nad Českou republikou • Michal Beránek / Sport

Hokejisté Finska se radují z gólu Andreie Hakulinena (vpravo) do sítě Šimon Hrubce, vedle něj zklamaný Adam Polášek • Michal Beránek (Sport)

Jakub Krejčík se přetlačuje s Finem Henri Ikonenem v úvodním zápase Channel One Cupu • Michal Beránek / Sport

Miloš Říha z lavičky diriguje český národní tým během zápasu s Channel One Cupu proti Finsku • Michal Beránek / Sport

ONLINE | Druhá mise nového vůdce střídačky odstartuje ve Finsku. České hokejová reprezentace pod vedením trenéra Miloše Říhy se pouští do další sezonní akce v rámci Euro Hockey Tour - ruský Channel One Cup. Turnaj konající se v Moskvě národní tým předehrává ve finském Tampere, kde se střetne s tamním mužstvem. Do branky se proti Suomi postaví jednička třineckých Ocelářů Šimon Hrubec. Pomůže Čechům k výhře nad pověstně rychlými bruslaři ze severu? ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.