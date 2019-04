Zaťovič o sólu: S Jágrem mě nesrovnávejte! Konec Zábranského ho zaskočil | iSport.cz

Potěší hodně takový pěkný gól?

„Docela jo. Hlavně že jsme díky němu srovnali na 2:2. Potom jsme si začali věřit. Zápas jsme zvládli, ale bylo to těžký.“

Zahřeje to o to víc, že to bylo ve Varech? V místě, kde jste dlouho působil?

„Hlavně mě těší, že to bylo za nároďák. To, že to bylo ve Varech, je taková třešnička navíc.“

Byl to podobný gól, jakým se nedávno v baráži blýskl Jaromír Jágr, nemyslíte?

„Ne, tak to vůbec ne! S ním mě vůbec nesrovnávejte! (usměje se) Povedlo se to, zrovna vyšlo, že jsem byl v plné rychlosti, oni stáli.“

Bylo těžké se po semifinále extraligy ihned zapojit zase do zápasu?

„Ani ne, hrál jsem poslední utkání předtím v sobotu, takže jsem si trochu odpočinul. Akorát to tak vyšlo, že šlo tělo zase do práce. Nebyl jsem rozbitej, nic mě úplně nebolelo, že bych měl něco naraženého. Takže to bylo v pohodě.“

Co říct celkově k utkání s Německem, v němž se soupeř držel statečně?

„Bylo to těžký, stejně jako ve středu. Dostali vždycky nějakou šanci, odrazilo se jim to. Dokázali to zužitkovat. Hrozně těžko se proti nim hrálo, protože z minima vytěžili maximum. Ale vyhráli jsme. Takže to je důležité pro naši psychiku. A jdeme dál.“

Ale opět jste inkasovali čtyři góly…

„Vždycky to pěkně trefili, dorazili. V tom jim přálo štěstí, ale pomohlo jim i to, že byli důrazní před brankou. Zasloužili si to. Musíme se z toho poučit.“

Co jste říkal na reakce karlovarských fanoušků?

„Jo, bylo to super. Když přijedu s Kometou, tak to není takové. (usměje se) To se nemůžou asi projevit… Jo, děkuju jim, moc je zdravím. Jsem za to rád, že nezapomněli a týmová nevraživost z extraligy se tady nijak neprojevila.“

Snad nebudu muset jít z Komety jinam!

Karlovarskou arénu výborně znáte…

„Přišel jsem v podstatě skoro domů. Je tady všechno stejné. Znám kabinu, vlastně každý kout.“

Teď vás čekají tři dny volna, těšíte se?

„Strávím je pracovně asi na zahradě. S dětmi. Bude snad teplo, užijeme si to.“

Už vás láká vidina šampionátu v Bratislavě?

„To ještě neřeším. Teď je před námi v pondělí další sraz, uvidíme, kdo přijede z Ameriky. To je na trenérech. Nijak to nehrotím. Když mě budou potřebovat, tak to bude super. Když ne, nedá se nic dělat.“

Ale láká vás to, ne?

„Jo, samozřejmě. Šampionát je nejvíc. S Kometou jsme vypadli, do finále jsme se nedostali, což mě mrzelo. Chuť do hokeje pořád mám. Když to vyjde, bude to super. Když ne, jede se dál.“

Kde ve 34 letech pořád berete tolik energie?

„Nevím, hokej mě baví. Hlavně když hraju zápasy. Pokud jde o tréninky, to už je horší… Ale když se hraje zápas, to mě hrozně baví.“

Co říkáte na to, že ve finále extraligy vyhrál Třinec v Liberci? A vede 1:0?

„No, klobouk dolů. Zvládli první zápas, uvidíme dál. Bude to pro ně asi dlouhá série.“

Budete se dívat v televizi?

„Ne, to ne. Nevím, jestli by mi to doma prošlo. Že bych přijel a hned si zapnul hokej. To asi ne. Výsledek se podívám. Ale že bych to nějak sledoval, to ne. Ani v sezoně se moc nekoukám.“

A co říkáte na to, že Libor Zábranský nebude na střídačce Komety? Sám se tak rozhodl.

„Fakt, jo? Je chvíli po zápase, takže nevím. Těžko říct. Vůbec nevím, co se tam bude dít. Jsem sám zvědavý. S někým se spojím telefonem.“

Co pro vás hráče bude znamenat, že už vás nebude koučovat klubová ikona?

„To se uvidí. Vůbec nevím, co přijde za trenéra, jaké bude mít představy. Abych nemusel jít jinam třeba. (usměje se) Těžko říct.“