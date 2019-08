Pešán o své hokejové vizi: Vše podložit daty, chybí nám upřímnost | iSport.cz

Vymyslet taktický plán? Dát dohromady manuál, jak mají zakládat útok obránci? Co útočníci musí provést v útočném pásmu po ztrátě puku? To podle Filipa Pešána není zase takový problém, tak už pracuje na play booku, kterého by se měly držet všechny reprezentační výběry. Klíčové ale podle něj je, jak se k sobě lidé v hokejovém prostředí chovají, jaký mají vztah k práci. Proto taky naplánoval v Břeclavi trenérský kongres, který končil velkou debatou, jaký má český hokej silné a slabé stránky.

Co vás přimělo pojmout trenérský seminář tak, že se rozjede do velké diskuze?

„Chtěl jsem přestat být tím, kdo sedí doma v klubu, nadává a kritizuje rozhodnutí svazu. Není mi jedno, kudy český hokej jde. Netvrdíme, že jsme na tom vyloženě špatně, ale můžeme být lepší. Chtěl jsem jít příkladem. Proto jsem poprosil kluky i ode mě z klubu, aby prezentovali, jak pracujeme v Liberci, chtěl jsem naznačit, kudy se chceme vydat. Jsem nadšený z toho, že přišlo tolik lidí. Pomalu se nevešli do sálu. Taky jsem hrozně rád, že přijela i jména jako Petr Nedvěd, Venca Varaďa, Venca Prospal, bývalí vynikající hráči, současní i noví trenéři.“

Chyběl mi v tom výčtu reprezentační trenér Miloš Říha.

„Volal jsem mu a mrzí mě, že nepřijel. Nedovolal jsem se. Šlo mi o to, aby vznikla debata všech lidí napříč kategoriemi. Myslím, že nakonec se přesně tohle stalo, závěrečná debata byla úžasná, v českých podmínkách jsem nic takového nezažil.“

Ano, všichni trenéři působili hodně jednotně, stříleli myšlenky, co je v hokeji dobře, co špatně. Budou se řídit pokyny, které uslyší?

„Byl bych nerad, kdyby byl výstup z konference takový, že alibisticky nechám rozhodovat široké plénům a budeme se všichni podílet na jednotlivých krocích. Tohle by samozřejmě v životě nefungovalo. Jde mi o to, abychom problematiku řešili, bavili se o ní s největšími experty, což jsou koučové a bývalí hráči. Pak je na nás, na vedení svazu, abychom rozhodli. Následně bude zpětně na klubových trenérech a koučích v regionech, aby rozhodnutí respektovali. Musí jít o týmovou práci, která bude mít expertní výstup. Pak je potřeba, aby se tenhle výstup ctil a dodržoval v klubech, případně v regionech.“

To je právě asi zásadní věc. Věříte, že každý bude respektovat jednotnou cestu?

„Přijde mi až urážející, kdybych se měl dostat to nějaké role revizora, kontrolora, který bude tajně dohlížet, jestli se v klubech dělají věci, jak se rozhodne.“

Jenže když svaz nějaké nařízení vydal, důsledný nebyl. Často se jede vlastní linka, o které si klub myslí, že nejlepší, případně nejpohodlnější.

„Kontrola v rámci vlastních klubů moc nefunguje, v rámci regionů taky ne. Jak pak může fungovat kontrola až z pozice svazu? Spíš mi na začátku půjde o to, abych přesvědčil lidi, kteří denně dělají hokej, aby se všechno dělo podle pravidel a domluvených věcí.“

Když se nařízení dodržovat nebudou?

„Tak budeme muset při nejhorším vyměnit lidi, nebo pracovat na tom, aby byli v rámci svých klubů, v uvozovkách, potrestáni.