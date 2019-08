Říhovi vadí český přístup: Války místo respektu. Jak to bylo s Pešánem? | iSport.cz

Sedí v křesílku u recepce hotelu, na sobě svazové triko, džínové kraťasy a nad tím, co bylo, mávne rukou. „Už jsme si to všechno vyříkali,“ dává najevo, že mezi hokejovou federací a jím je čistý stůl. Přesto nedávno k drobné kontroverzi došlo. Nový šéftrenér Filip Pešán v rozhovoru pro Sport po velkém semináři v Břeclavi prohlásil, že Miloše Říhu zval, ale nedovolal se mu. „Četl jsem to vyjádření. Mám dvě telefonní čísla, ani na jednom jsem jeho číslo nenašel,“ pokrčil Říha rameny.

Tu větu o pohlavku byste dnes zopakoval, anebo to s odstupem času vidíte jinak?

„Už se k tomu nechci moc vracet, všechno jsme si vyříkali. Je jasné, že já si nemůžu diktovat, mám dvouletou smlouvu, jsem najatý na práci a pokud se mnou někdo nechce smlouvu prodloužit, zkrátka ji neprodlouží. Vybral se nový člověk na trenérský post, tím je vše dané. Akorát si myslím, že komunikace v rámci toho oznamování trochu vázla.“

Čekal byste, že vedení svazu Pešánův nástup nejprve oznámí vám?

„Určitě by to bylo lepší.“

Z hlediska férovosti vůči vám?

„Neříkám, že vůči mně, ale vůči celému realizačnímu týmu. Ten taky celou dobu čekal, co bude, nebude, jak to dopadne. Všichni jsme se na práci u národního mužstva těšili, stojím si za tím, že jsme během roku odvedli maximální práci. A když se pak dozvíte, že není šance případně pokračovat, to zklame asi každého.“

Dobrá, ale od začátku jste věděl, že s vámi svaz počítá maximálně na dva roky, nebo ne?

„Původně jsme se domlouvali na rok, ale já si představoval trochu víc perspektivy. Co během jednoho roku předvedete? Tak jsme se domluvili na dvou. Já to ale bral tak, že když s námi panuje spokojenost, že se spíš budeme bavit dál. Což se nestalo.“

Vidíte, z původního záměru svazu dát vám roční smlouvu, se vyklubala dvouletá. Spíš vám tedy vyšli vstříc, nebo to vidíte jinak?

„V čem mi vyšli vstříc?“

Mohli trvat na roku, dostal jste dva.

„To bylo na začátku, když nikdo z trenérů nebyl k dispozici.“

Na vašem místě bych si spíš řekl, že během dvou let udělám maximum, pak si podáme ruce a půjdu dál. A co mi je vlastně do toho, kdo to po mě přebere a kdy si to svaz oznámí. To už není vaše starost, ne?

„To je pravda, já to také tak cítím. Svaz má právo vybrat si kohokoli. Akorát, že v daný moment to bylo trochu divný. Pokud přijedete na svaz, kde se mistrovství světa zhodnotí jako velmi dobře zvládnuté a za hodinu se na