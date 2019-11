Kapitán Kovář po triumfu na Karjale: Výborný start do nového roku | iSport.cz

Reprezentační gólman Roman Will chytá kotouč do své lapačky • Pavel Mazáč / Sport

Z první reprezentační akce máte skalp Švédska, Finska, Ruska a vyhráli jste podruhé v historii Karjala Cup. Čemu za úspěch můžete vděčit?

„Myslím, že je to hodně o prvním zápase, kdy se nám podařilo vyhrát. Je hned lepší atmosféra a nálada. Už se tolik neřeší taktický věci, ale soustředíme se na další zápasy. Vždycky je dobré nastartovat turnaj prvním vítězstvím, a pak už vám zbylé dva zápasy utečou. Myslím, že jsme to zvládli dobře.“

Zvládli a pokaždé jiným stylem hry. Jak jste to vlastně dokázali?

„Myslím, že všichni kluci jsou vyspělí. Neměli jsme nějak extra mladé mužstvo. Každý z kluků někde hraje a už si něčím prošel. Dá se říct, že vždycky stačilo jen, když jsme si řekli, jak budeme hrát. Všichni chápou, o co jde. Těch systémů není tolik.“

Na finském turnaji jste zahráli nejlepší výsledek od roku 2012. Jakou největší přednost mužstva byste jako kapitán vyzdvihl?

„Na turnaji jsme dostali málo gólů. Soupeře jsme ani nepouštěli do pořádných šancí. Určitě jsou nějaké rezervy, ale je to pro nás výborný start do nového roku.“

Jak moc těžký byl poslední zápas na turnaji s rivalem z Ruska?

„Těžký byl určitě. Bylo to vidět hned na začátku, prvních deset minut nás Rusáci motali a točili. Neměli jsme moc puk, ale potom jsme to zvedli a dali jsme gól, který nám hrozně pomohl. Potom už jsme si říkali, že musíme najít síly, abychom vydrželi ještě poslední dvacetiminutovku. Na konci bylo hodně oslabení, ale dotáhli jsme to do vítězného konce. Odehráli jsme dobrý zápas. Musím pochválit gólmany. Na turnaji byli skvělí. Máme na čem stavět.“

V utkání jste čtyřikrát hráli v dvojnásobném oslabení, proč došlo k takové komplikaci?

„Nesmí se to stávat, ale už jsme hráli poslední zápas. Už to bylo takový na krev a sil moc není. Když už jich moc nemáte, tak se nad tím moc nepřemýšlí. Z toho to vyplývá.“

Gól Lukáše Sedláka dlouho zkoumal sudí na videu. Věděli jste hned, že puk přešel čáru?

„Viděli jsme, že ten puk vyjel z brány, ale nevěděli jsme, jestli bude rozhodčí schopný vidět puk za bránou, nebo jak to vyhodnotí. Myslím, že nikdo si nebyl jistý, jestli gól platí, ale dopadlo to dobře pro nás.“