Pyšný Říha: Cítím, jak hrát za nároďák je čest. Úspěchu si hrozně cením | iSport.cz

Reprezentační gólman Roman Will chytá kotouč do své lapačky • Pavel Mazáč / Sport

Usmíval se. Byl v pohodě. Viděli jste na něm, jak je pyšný, že národní tým zvítězil nad Ruskem. Užíval si, že Česko vyhrálo celý turnaj. Miloš Říha rozjel svůj druhý rok z reprezentace famózně. „Musím pochválit, že nám všichni kluci chtějí příště zase přijet, i když Kunlun hraje třeba v Chabarovsku. Ale oni stejně mají zájem tu být s námi zase,“ pochvaloval si.

Tým hrál velmi dobře dobře, dělal výsledky, sám jste si pochvaloval, jak poslouchal. Cítíte, že hráči už naplno věří vašim pravidlům?

„Naše trenérská sestava si získala už trochu respektu. Po mistrovství světa si kluci říkali, že by tenhle hokej chtěli hrát taky. Teď se jenom přesvědčili, že to, co jsme vymysleli, funguje. Je to důležité pro ně i pro nás.“

Hráči se rozjedou s dobrou náladou do klubů. Ostatní najednou můžou vnímat, že reprezentace je meta, dostat se sem je těžké. Tohle jste přesně chtěli?

„Kluci už takhle mluví, všichni chtějí reprezentovat. Nemáme problémy, že bychom někoho oslovili a nepřijel. Kluci se omluví kvůli zranění, to je normální, ale chtějí jezdit. Neříkám, že to je námi ale, my jen vytvořili atmosféru, že je čest a hrdost hrát za nároďák. Cítím to a mám radost.“

A co nějaká osobní emoce, že jste vyhráli tři zápasy na turnaji a porazili silné soupeře?

„Samozřejmě skvělé, my se taky poučili. Skočili jsme před rokem k nároďáku a seznamovali se s ním. Já třeba vůbec nevěděl, jak se mám chovat. Robert Reichel to věděl jako jediný, ale zase jen z pozice hráče. Kluci kolem mě odvedli skvělou práci. Víte, taky jste to ve Sportu psali, nějaký jsem, trochu zvláštní. Něco si vymyslím a těžko se tomu přizpůsobuje. Ale tady se všichni přizpůsobili, lidi kolem mě fungují skvěle a hráči tohle pak cítí. Poznají sebemenší chybičku. Pro nás jsou odměnou výsledky.“

Rusko jste v posledním zápase spíš přetlačili. Docházely už prodloužení s Finy síly?

„Hlavně to bylo vidět na začátku, oni dobře bruslili, dostávali nás pod tlak, vytvářeli si šance. My stáli, neplnili, co jsme si řekli, protože jsme nestíhali. S přibývajícím časem jsme se do toho ale dostali. Celkově to bylo ale na vůli, jak se každý z kluků bude obětovat. A oni se obětovali. Uhrát nulu vzadu s Ruskem? Ať hraje v jakékoliv sestavě, parádní věc. Navíc vyhrát tenhle turnaj...“

Vážíte si toho?

„Švédi měli skvělou sestavu, Finsko taky mělo hodně silné mužstvo. Oba dva jsme dokázali porazit u nich doma. Ano, ceníme si toho strašně moc. Vážím si toho, jak tým pracoval, jak ho vedl Honza Kovář jako šéf, úžasnou jistotu tvořili brankáři. Ukázali sebevědomí, obrana pracovala na 150 procent, i když tam nějaké chybičky samozřejmě byly. Útok jsme poskládali na poslední chvíli, ale zase se ukázalo, že když vám předvede první lajna, jak hrát, jde všechno lépe. A my takovou lajnu měli. Kluci sem přijeli vyhrát, to je pro nás podstatné.“

Nepřekvapilo vás ale přeci jen trochu, jak gómani Langhamer s Willem byli jistí?

„Hlavně bych ocenil jejich přístup. Jsou skromní, pokorní, vedle nich se pořád chystal Karel Vejmelka, aby mohl naskočit, kdyby se něco stalo. Všichni byli extrémně koncentrovaní, což jsem v jiných mužstvech neviděl. Samozřejmě, že jsme nečekali, že budou až tolik dominantní. Ale i mužstvo jim pomohlo. Na konci zápasu s Ruskem tam kluci skákali do střel, tohle k tomu patří. Třeba na mistrovství světa nám naprostá jednička chyběla.“

Myslíte, že už je definitivně pryč téma, jestli všichni tři Zohornové patří do reprezentace? Když jste poprvé vzal nejmladšího Radima, padaly různé vtípky, jestli jste se nespletl.

„Dostával jsem dotazy i poprvé, když jsme je složili, že si děláme reklamu. Ale já ty kluky znám, pracoval jsem s nimi. Dokážou si pomoci, vyhovět a jsou na sebe extrémně tvrdí.“

Ale stejně jste spíš říkal, že to ještě není ono...

„Protože od nich čekám ještě víc. (usměje se) Vím, že mohou jít ještě dál.“

Jak se vám líbil na své první evropské reprezentační akci Andrej Šustr?

„Hlavně se dokonale přizpůsobil tomu, co chceme. Vystupoval jako první, hrál s naprostým klidem, nepanikařil. Byl osobností obrany. Škoda, že jsme ho nevyzkoušeli i v přesilovce, možná by tam bylo střel ještě víc. Stejně skvělý byl i Kuba Jeřábek. Dvakrát jsem se byl podívat na Viťazu, má silnou pozici a nečekal jsem, že bude tady až takhle dobrý. Byl to druhý bek, který převedl maximum, které měl převést, nepanikařil, ani když ho napadali dva protihráči. Skvělý výkon. Ale výborně hrála většina hráčů.“

V Helsinkách byl s dvacítkou i reprezentační šéftrenér Filip Pešán. Myslíte, že dostanete pochvalu za to, co jste předvedli vy?

„To nevím. Ale myslím, že tohle je přehnané. Filip Pešán má roli svazového šéftrenéra, ovšem má na starosti spíš mládež a my mezi sebou nemáme nijak daná pravidla, že by mě měl chválit, nebo kritizovat. Nějak vyplynulo, že on to nechává na nás. Má teď daleko důležitější věci, postavit tady u nás organizaci, dát dohromady mládežnický hokej. A jestli vidí, že áčko funguje, proč by do toho zasahoval? Zatím jsem neslyšel, že by měl přijít a o něčem rozhodovat.“

Sám vaši misi u reprezentace vnímáte jak?

„Naše úloha je, abychom pokračovali k tomu, co opravdu chceme. Tvrdě pracovat, aby nám jezdil každý hráč. Základy pro nás jsou disciplína, respekt jeden k druhému, kázeň, aby všechno fungovalo a nikdo se nevymlouval, že je práce moc, nebo že jsem měl pozvat toho, nebo toho. Složíme mužstvo vždycky s čistým svědomím. Jestli tam měl být někdo lepší? Vždycky se najdou miliony odborníků, kdo tam měl být a kdo ne. Ale tak to prostě chodí.“