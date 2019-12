Pavel po návratu do reprezentace: Přepínat do češtiny je problém | iSport.cz

Zklamaní čeští hokejisté do 20 let po porážce v úvodní přípravě na domácí MS se Švédskem • ČTK/Ožana Jaroslav

Tomu se říká krásný vánoční dárek. Ondřej Pavel, který se dva roky v národním týmu neobjevil, je v nominaci na mistrovství světa do 20 let v Ostravě a Třinci. Důrazný útočník a kapitán Fargo Force (USHL) hrál za reprezentaci naposledy na Memoriálu Ivana Hlinky v roce 2017. Český tým šampionát rozjíždí ve čtvrtek 26. prosince s Ruskem (15 hodin) v Ostravar Areně.

Pavel do zámoří odcházel už v patnácti letech z pražské Kobry. S úsměvem přiznává, že už má trochu problémy znovu přepínat do češtiny. „You know... Jak vidíte, občas jsem klidnější v angličtině,“ usmívá se Ondřej Pavel. „Jsem už na ni zvyklý víc. Myslím, že to není tak velký problém.“

Jak prožíváte nominaci na mistrovství světa do 20 let?

„Jsem rozhodně velmi šťastný! Byli jsme tady přes čtrnáct dní, čtyřicet kluků o to bojovalo, jsem velmi šťastný, že mé jméno padlo. Teď je to jen o tom, abych udělal maximum pro náš tým.“

Mluvil jste s trenérem Varaďou, co pro vaši nominaci rozhodlo a co od vás čeká?

„Nemluvil jsem s panem Varaďou osobně, spíš jsem nechal mluvit moji hru za sebe. A snažil se ho přesvědčit o schopnostech. Že do tohoto týmu patřím a mám mu čím pomoct.“

Jak těžké a náročné to bylo?

„Velmi psychicky těžké, ale všichni jsme to měli stejné od začátku. Ve finále je to největší čest, co můžete jako hokejista z České republiky zažít. Já si to spíš užil, tlak je pro nás bonus.“

Je slyšet, že po letech v zámoří už máte trochu problém s přepnutím do češtiny, je to tak?

(usměje se) „Občas mám trošku problém, že uprostřed věty přepínám do angličtiny. You know... Jak vidíte, občas jsem klidnější v angličtině, než zase mluvit zpátky v češtině. Jsem už na ni zvyklý víc. Myslím, že to není tak velký problém. Většina kluků má něco podobného, polovina týmu je z Ameriky nebo z Kanady, když tak mluvíte každý den celý rok a přijedete na kemp nebo reprezentační akci, tak s tím mají všichni trochu problém.“

Vy nemluvíte každý den s maminkou?

„Telefonujeme si, ale moji oba rodiče mluví anglicky, taky si zvykli.“