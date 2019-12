MS 20 hokej | Hvězdy MS dvacítek: Princ Alexis, německý obr i český Mr. Zero | iSport.cz

Juniorský šampionát se do Česka vrací po dvanácti letech. Po ledě se tu tehdy proháněli dnešní superstar John Tavares, Steven Stamkos nebo Victor Hedman. Za pár dnů na scénu vlétne nová vlna mladých dravců, kterým bude patřit budoucnost. Největší hvězda? Osmnáctiletý zázračný chlapec z Kanady Alexis Lafrenière, jenž se s největší pravděpodobností stane příští jedničkou draftu NHL. Juniorský šampionát se do Česka vrací po dvanácti letech. Po ledě se tu tehdy proháněli dnešní superstar John Tavares, Steven Stamkos nebo Victor Hedman. Za pár dnů na scénu vlétne nová vlna mladých dravců, kterým bude patřit budoucnost. Největší hvězda? Osmnáctiletý zázračný chlapec z Kanady Alexis Lafrenière, jenž se s největší pravděpodobností stane příští jedničkou draftu NHL.

Do něj jsou vloženy největší naděje českého hokejového národa vyhlížejícího toužebně úspěch na domácím šampionátu. Lukáš Dostál bude jasnou jedničkou v brance týmu Václava Varadi. Už druhý rok se zdokonaluje ve Finsku. „Věříme, že se u nás může vypracovat na brankáře úrovně NHL. Je pokorný, umí tvrdě pracovat a stále se zlepšuje,“ říká o něm Timo Koskela, sportovní manažer Ilvesu Tampere. Dostál má podepsanou smlouvu s Anaheimem, roste pro nejlepší soutěž planety.

věk: 19 let

věk: 18 let

věk: 18 let

Kanadská jednička: Alexis Lafrenière (KANADA)

věk: 18 let

pozice: útočník

klub: Rimouski/QMJHL

zápasy: 32

body: 70 (23+47)

draft: červen 2020

Příští jednička draftu. Bez debat. Muselo by se stát něco mimořádného, aby výsledek byl jiný. Lafrenière je další skvost z produkce kanadského hokejové školy. „Má vynikající bruslení i skvělé ruce, myslí mu to. Má ohromný potenciál. Není žádný rychlík, ale co někdy dokáže s hokejkou, je neuvěřitelné,“ řekl o něm český bek Radim Šalda, bývalý spoluhráč z Rimouski. V šestnácti hrál MS osmnáctek, teď se chystá na svůj druhý šampionát juniorů. Bude hlavní hvězdou turnaje.