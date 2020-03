Prodlouží Říha? Ne, Pešán potvrzený. Víme, s kým by mohl trénovat | iSport.cz

Šéftrenér Českého hokeje Filip Pešán tvoří play book, kterého by se měly držet všechny reprezentace. Zásadní ale podle něj je změna v chování společnosti • twitter.com

Reprezentační kouč Miloš Říha vyrazil na inspekční cestu do USA, realizační tým musí řešit, co s klíčovými hráči, kteří už mají po sezoně • Michal Beránek (Sport)

Trenér hokejové reprezentace Miloš Říha není spokojený s přístupem klubů k národnímu týmu. Byl by pro znovuzavedení povinných srazů • Barbora Reichová / Sport

Je to pro něj bolestivý konec reprezentační éry. Kouč Miloš Říha se druhého hokejového šampionátu nedočká, akci ve Švýcarsku stopnul koronavirus. „Jedno z největších zklamání v kariéře,“ tvrdí jednašedesátiletý trenérský bard. Prodloužení smlouvy u národního týmu by se nebránil, ovšem nestane se tak. Přichází tedy čas pro Filipa Pešána. Jaké legendy by se mohly objevit na střídačce po jeho boku? I o tom se dočtete uvnitř článku v rámci iSport Premium.