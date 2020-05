Růžička o MS 2010 a nezvykle vlhkých očích: K Jágrovi si musíte najít cestu | iSport.cz

Vladimír Růžička dovedl českou reprezentaci ke dvěma zlatým medailím. Po Vídni 2005 se mu to povedlo i o pět let později v Německu • Pavel Mazáč (Sport)

Dny, kdy hrozilo, že nepostoupí vůbec do play off, z paměti nevymaže. Neustále se mu hlavou honilo: Jak z toho ven? Výsledek všichni znají. Podruhé v trenérské kariéře dovedl národní tým ke světovému zlatu. „Hodně mi pomohly i procházky po lese,“ říká kouč Vladimír Růžička. Musel vytáhnout z arzenálu všechny zbraně, aby nedovolil historický kolaps. „Tým se dal dohromady. Vždycky je to o hráčích na ledě. Ale důležité je, aby trenér na sobě nikdy nedal znát, že neví, jak dál,“ zdůrazňuje současný trenér hradeckého Mountfieldu v rozhovoru o zlatém MS 2010 pro Sport Magazín a iSport Premium. V něm rozebírá roli Jaromíra Jágra či vysvětluje, proč vzal brankáře Tomáše Vokouna a nedal šanci Dominiku Haškovi.

Poslední hokejové zlato. Velké vzpomínání k němu najdete v pátečním Sport Magazínu VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak vám bylo po těle, když reálně hrozilo, že nepostoupíte do čtvrtfinále?

„Nebylo to dobrý. Věděli jsme, že už musíme všechno vyhrát.“

Čekalo vás nevyzpytatelné Lotyšsko a silná Kanada.

„Sami jsme se do toho dostali, takže jsme si říkali, že se z toho sami musíme vylízat. Že nám nikdo jiný nepomůže.“

Co se vám honilo hlavou?

„Nemůžete až tak přemýšlet, co se může stát, co ne. Ale moc dobře mi nebylo.“

Po turnaji jste přiznal, že to byly nejhorší dny v trenérském životě.

„Po deseti letech už těžko člověk přesně popíše, co tehdy cítil. Pamatuju si, že jsme odehráli perfektní zápas se Švédy, hlavně úvodní třetina byla parádní. Skončilo to sice jenom 2:1, ale i tak to byl z naší strany výborný výkon. Ovšem potom jsme prohráli se Švýcary 2:3 a bylo to zase špatný. Bylo to nahoru dolů. Takže jsme šli na Lotyše, kteří uměli překvapit, natrápili jsme se s nimi i na olympiádě ve Vancouveru. V Německu jsme to zvládli, i když to bylo hodně bojovný (3:1). Ale vybavuju si docela zajímavou věc.“

Jakou?

„Už od tohoto zápasu, když jsme vyhráli a hrála hymna, mě přepadl pocit velkého štěstí. Nikdy jsem na to moc nebyl, ale tehdy jsem po každé výhře měl vlhké oči.“

Až tak vás to dojalo?

„Asi jo. To se mi dřív nestávalo. Nebylo to tehdy nic snadného, ale jako trenér vždycky musíte věřit, že to uhrajete, že to dobře dopadne. Nemůže být v pesimistické náladě. Protože když jako kouč ukážete, že jste v nejistotě, že nevíte, co dělat, mužstvo to okamžitě pozná. Trenér neustále musí působit, že ví, co dělá. Aby mu hráči věřili. Jakmile ukáže slabost, to je špatný. Většinou to blbě dopadne.“

Jak jste se tehdy uklidňoval? Koukal jste na tradičního Columba?

„Ano. I na další oblíbené filmy, hlavně Jamese Bonda. U toho se vždycky uklidním, přijdu na jiné myšlenky.“

Odkdy jste vlastně místo dopoledního rozbruslení začali jako tým chodit na procházky?

„Říkali jsme si, že něco změníme, navíc jsme bydleli poměrně daleko od haly. Takže jsme radši zvolili to, že jsme se šli projít kolem hotelu. Pak jsme se operativně domlouvali s hráči, jaký bude program. Ale dobře si pamatuju, že s Ondrou Weissmannem (asistentem) jsme do lesíka u hotelu chodili hrozně často.“

Dumali jste nad hokejem v přírodě?

„Jo jo. On si chodil dát cigárko, jemu to vyhovovalo, že si mohl zapálit. Tak jsme chodili a neustále řešili hokej. I tohle nám pomohlo.“

Proč to v úvodu skřípalo? Zjistili jste to?

„Neměli jsme moc hráčů z NHL. Jenom čtyři, z toho dva byli brankáři. V poli Michal Rozsíval a Voras (Jakub Voráček), který dohrál druhou sezonu v Columbusu, takže taky spíš sbíral zkušenosti. Byl to ještě bažant. Vzali jsme kluky z Evropy,