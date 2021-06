Nedvěd o nové roli v nároďáku: Pešán bude muset být lepší. Priorita jsou ZOH

Jinými slovy: výkonný výbor ČSLH schválil kanadskou cestu, kdy GM ční nad všemi v týmu. Tedy i nad hlavním koučem. Sestava realizačního týmu a nominace mužstva půjde za Petrem Nedvědem . Ten si pro další sezonu Pešána ponechal, pokračují i asistenti Martin Straka , Jaroslav Špaček a Zdeněk Orct. Všem za rok na jaře vyprší kontrakty. „Klíčová bude olympiáda,“ tvrdí nový šéf.

Jak se nové rozvrstvení sil zrodilo?

„Po šampionátu v Rize jsme měli společný výstup s trenéry, ze kterého vznikl určitý návrh. Na výkonném výboru byl diskutován a schválen. To je v podstatě a v kostce všechno.“

Zní to jednoduše, nicméně tak trochu ze závětří jdete do první linie, vaše odpovědnost je najednou úplně jiná. Nejvyšší. Je to obrovská změna, nebo ne?

„Vím, že jdu s vlastní kůží na trh. Moje role se diametrálně změnila. Není to o tom, že jen naházím na soupisku dvacet jmen s tím, že přes to nejede vlak. To ne. Mým stěžejním cílem bude určovat realizační tým, za který budu zodpovědný. Plus odpovědnost za nominaci, za seskládání výběru.