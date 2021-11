Klíčové otázky pro reprezentaci: garant Nedvěd, Pešánova reputace i brankáři

Co řeší česká reprezentace před novou sezonou? • FOTO: koláž iSport.cz Rok 2022 bude podle čínského horoskopu rokem tygra. Dobrá zpráva pro Filipa Pešána, donedávna tygra bílého. Úspěchy v liberecké organizaci a po odmítnutích dříve oslovených kolegů si zajistil pozici kouče národního týmu. Ten povede na únorových Hrách v Pekingu, které v případě účasti hráčů NHL ukážou, zda má český hokej šanci a náladu na úprk z nekonečně temného období. Deník Sport přináší klíčová témata před vstupem do nové sezony.

1. Zvedne Pešán reputaci? Po výrazných úspěších v extraligovém Liberci se Filip Pešán stal na hokejovém trhu žádaným zbožím. Jakmile doma dlouhodobě figurujete v nejvyšších patrech, logicky se dostanete do okruhu kandidátů na pozici reprezentačního trenéra, uvažují o vás v cizině. Nač mít skromné cíle, Pešánovou metou je NHL. Ovšem na tuhle planetu může zapomenout. Své sny znovu rozdmýchá jedině poté, co národní mužstvo dovede do finále mistrovství světa. Letos na jaře k tomu neměl špatnou příležitost, medailový kádr však nevybičoval k maximálním obrátkám, postupně ho nechal usnout a pojít. Potenciál týmu byl nejvyšší za poslední roky i vzhledem ke slabší zámořské konkurenci, na čemž se unisono shodly zdejší hokejové legendy. Pešán po Rize posklízel zaslouženou kritiku, veškeré plány se mu zbortily, tým nesvíral pevně v rukách. Nyní dostává novou šanci, dvojnásobnou. Olympiáda a mistrovství světa. Musí vytasit triumfy, vykutat ze sebe to nejlepší. Jinak podle všeho skončí. 3/1 - Třetím na řadě, ale prvním trenérem, jenž předloni kývl na nabídku vést reprezentaci, byl Filip Pešán. Před ním odmítli Martin Straka a Libor Zábranský. Trenér Filip Pešán na prvním tréninku národního týmu v Lotyšsku • Foto twitter.com/@narodnitym

2. Nový model šéfování – nikoli zámořský Vedení českého hokeje po lotyšských chmurách promptně zareagovalo na interní informace z šampionátu a zvolilo Petra Nedvěda novým šéfem elitní jednotky. Stávající generální manažer převzal plnou odpovědnost za výsledky a chod reprezentace. Co to přesně znamená? Ne, nejde o klasický kanadský způsob, kdy GM předá trenérovi seznam hráčů s tím, ať si s kartami poradí, jak nejlíp umí. Platí už dříve zmíněné, že realizační tým funguje dohromady. Pod sestavu se podepisují GM, hlavní kouč i jeho asistenti. Vždy půjde o společné dílo. Z logiky věci vyplývá, že Nedvěd má poslední slovo. „Není to tak, že napíšu na papír 25 jmen a páni trenéři, běžte je trénovat. Takhle by to nikdy nefungovalo. Zpětnou vazbu od trenérů potřebuju a vyžaduju,“ říká k tomu Nedvěd. Jádro pudla tkví v něčem jiném. Povýšení bývalé české hvězdy NHL nad Pešánovu úroveň je podle mínění Sportu především reakcí na jistý nesoulad mezi koučem a některými zámořskými krajánky v Rize. Před olympijskou sezonou šlo o zásadní krok. O uklidnění situace. Petr Nedvěd je jakýmsi garantem, řekněme pravou rukou zámořské skupiny a pojítkem k trenérovi. Na další falešné tóny v Pekingu nesmí dojít. „Méďa převezme řadu mých úkolů a bude zodpovědný za skladbu celého týmu. Hráči ho velmi respektují a já spolu s asistenty budu moct věnovat celý svůj čas pouze hráčům a taktice. Skvělé rozhodnutí!“ - Kouč národního týmu Filip Pešán v červenci na Twitteru Generální manažer českého hokejového týmu pro olympiádu v Pekingu Petr Nedvěd • Foto Michal Beránek / Sport

3. Hledá se vyvolený do branky Žádné závratně povzbudivé zprávy z NHL neprší. Přitom jde o zásadní pozici, bez jejíhož kvalitního zabezpečení se žádný celek neobejde. Ten český historicky teprve ne. Brankáři… Torontský Petr Mrázek před pár dny vypadl se zraněnými třísly, vrátit by se mohl přibližně za měsíc. David Rittich v Nashvillu zatím neodchytal jedinou minutu, území pro jednoho bezpečně ovládá Juuse Saros. A Pavel Francouz (Colorado) odchytal poslední mistrák v NHL před více než 15 měsíci. Ano, je tu Karel Vejmelka, jenž zaujal prémiovým vstupem za Arizonu, nicméně naposledy střídal po dvou inkasech v první minutě. To není vysmívání, to je zmínění skutečnosti, že Pešán a spol. tady mají těžkou hlavu. Čím dál těžší, zdá se. Petr Nedvěd se nechal slyšet, že pekingskou branku míní obsadit prověřeným gólmanem. To by znamenalo, že jediná tuzemská jednička v NHL Vítek Vaněček z Washingtonu nemá až tak jasnou pozici startéra, byť k tomu pohledu nevzhledná situace mezi českými maskami v elitní lize svádí. Šance pro Šimona Hrubce z ruského Omsku? Nejvytíženější brankáři v NHL Karel Vejmelka Vítek Vaněček 10 zápasy 9 0 výhry 3 2,84 průměr gólů 2,51 91,3 % úspěšnost 90,6 % Vítek Vaněček proti New Jersey podal jistý výkon • Foto Reuters

4. Evropa na Hrách v Číně – kolik? Tady se ukáže umění reprezentačních stavitelů. Na jedné misce vah hráč s působištěm v NHL, který ovšem nemusí vynikat pronikavou formou. Ale je tam pořád to razítko nejlepší světové ligy. Na misce druhé hokejista s kvalitní fazonou, jenže (jen) z Evropy. Cit, jaký prokázal Ivan Hlinka při výběru zlaté party před Naganem, by se hodil i nyní. Jednoduše řečeno: důvěřoval Evropě, pro mnoho tehdejších odborníků až příliš. Ale vyplatilo se. Kolik hráčů působících na kontinentu má šanci na Peking nyní? Velmi otevřené okno zívá zejména na obránce, mezi ofenzivními hráči je mnohem větší tlačenice. A už nynější Karjala nastíní, jak vysoko na seznamu svítí takový David Sklenička nebo Jakub Jeřábek. Kdyby se nezranil, tak i Lukáš Klok. A kdyby byl naočkovaný jinou vakcínou než Sputnikem (organizátoři ji nepovažují za účinnou) Libor Šulák, bojoval by na severu o Hry i on. V útoku mnoho nominačního prostoru pro Evropany nenajdete. Nicméně třeba Michal Řepík jakous takous naději určitě má – mohl by být držitelem kluzké, leč solidní šance na roli ve čtvrtém útoku. A ještě pozor: do konečné nominace pokaždé promlouvají omluvenky na poslední chvíli z důvodu zranění. Tady se skýtá dodatečný prostor. 3 - Maximálně tolik hráčů z evropských soutěží podle Sportu vyrazí do Pekingu v případě účasti hráčů NHL. Libor Šulák v dresu reprezentace • Foto Michal Beránek (Sport)