Co ukázali Češi: prověřená souhra „ocelového dua“, Jiříček potřebuje čas

Autor druhého švédského gólu Carl Klingberg před Petrem Kváčou • FOTO: ČTK / AP / Stefan Jerrevang

Soupeř byl lepší, jakýkoliv jiný závěr z porážky 1:4 se Švédském by bylo lhaní si do vlastní kapsy. Českým hokejistům po úvodním vystoupení na Karjala Cupu rozhodně nelze vytknout nedostatek zaujetí, nebo snahy, v tom potíž nebyla. Ale v efektivitě a v rozehrávce proti dobře napadajícím borcům ve žlutých dresech ano. Start do sezony ukázal několik věcí, které, pokud se do dalších bitev odstraní, mohou rozhodně pomoci.