Pešán: Šance jsme někdy řešili jako školáci. Našel i několik pozitiv

Hlavní příčinu porážky 1:4 se švédskými hokejisty v úvodním utkání turnaje Karjala viděl kouč Filip Pešán v efektivitě zakončení. Od svého týmu by si přál nejen více střel, ale také lepší práci u obou branek. Našel ale i pozitiva a užíval si možnost vést po delší době mužstvo do zápasu před zaplněným hledištěm.

„Myslím, že Švédové nás předčili v zakončení. Byli jednoznačně daleko efektivnější než my. Rozdíl ve skóre asi úplně neodpovídá. My musíme daleko více zabrat před oběma brankami. Švédové byli v obranném pásmu velmi silní a my jsme jim dali příležitosti, aby zakončili z brankoviště, zatímco my když jsme tu šanci měli, tak jsme ji někdy řešili jako školáci,“ uvedl po zápase Pešán.

Češi měli místy velmi dobré pasáže, jenže góly dával soupeř. Snížení Filipa Chlapíka přišlo až v samém závěru utkání. Na brankáře Larse Johanssona vyslali hokejisté 18 střel.

„Počet střel není nikdy dostatečný, ale my jsme dobře drželi kotouč, párkrát jsme určitě mohli v pásmu vystřelit dříve, než jsme to udělali. Takže jsme to opravdu někdy přehrávali a těch střel na branu mohlo být více. Na druhou stranu Švédové výborně bránili a do zakončení nás nepustili,“ ocenil hru soupeře Pešán.

Domácí tým posadili Češi na koně vlastní chybou v obranném pásmu. „Myslím, že ta situace nebyla vyřešená úplně špatně, i když špatně dopadla. Míněné to bylo dobře, protože tam byl volný hráč a my chceme hrát pod tlakem takhle nakrátko. Bohužel ta přihrávka nešla do hokejky, ale přímo na hůl švédskému hráči, který zakončil první velkou šanci rovnou gólem,“ konstatoval Pešán.

„Nebylo to snadné ani pro Petra Kváču, který si v těch prvních deseti minutách prakticky nesáhl na puk. A když se tak stalo, tak ho vyndaval z branky. Těžko se to hodnotí, Petr ale podal standardní výkon,“ dodal Pešán.

Za pozitivum označil v první řadě výkon mladého obránce Davida Jiříčka. „Ale také to, že jsme se Švédům vyrovnali v bruslení a myslím, že i v počtu šancí, byť byly situace, kdy je fanoušci hnali a my jsme byli pod tlakem. Ale to byli občas i Švédové. Relativně se mi líbil pobyt v útočném pásmu, ale chyběla tam ta finální fáze, abychom se dostali do těch nejnebezpečnějších pozic k zakončení,“ mrzelo Pešána.

Po dlouhé době, kdy nejen sportovní dění zastavil či omezil koronavirus, se národní tým představil před téměř vyprodaným hledištěm.

„Obecně tady ve Švédsku mi přijde, jak kdyby covid ani neexistoval. Hotely jsou plné, restaurace taky, lidé bez respirátorů a roušek, tady se život moc nezastavil. A dnes to bylo vidět na té návštěvě. Rozhodně jsme si to užili a doufám, že se hokej vrátí k normálu,“ přál si Pešán.

Před dalším vystoupením na turnaji v sobotu v Helsinkách proti Finům bude mít český výběr neobvykle dva dny volna místo jednoho. „Po té prohře člověk nechce moc dlouho trávit čas bez dalšího zápasu, takže bych přivítal, kdybychom hráli hned zítra. Samozřejmě za předpokladu, že by náš soupeř měl v nohách také zápas z dneška. Malinko si odpočineme, ale nehraje to roli. Na zápas bychom se připravili zítra i další dny,“ řekl Pešán.