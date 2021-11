Střelecké naděje pro národní tým: podceňovaný univerzál i horké ruce

Střelecké naděje pro aktuální reprezentační sezonu • FOTO: Koláž iSport.cz Zoufalá koncovka, bídná střelba... Taková spojení létají po vystoupení české reprezentace na Karjala Cupu mezi experty i fanoušky. Jak se pokusit vylepšit dlouholetou bolavou patu národního týmu? Server iSport.cz vybral pět střeleckých nadějí pro aktuální reprezentační sezonu. Najdete mezi nimi hned dva bombarďáky z Pardubic i dalších extraligových klubů. A co podceňovaný univerzál z Čeljabinsku?

Důraz a palba Filip Chlapík (24 let), Sparta zápasy: 21

góly: 10

střely/zápas: 3,3 Šest let hrál za mořem v juniorce, na farmě a v NHL. Už na začátku sezony bylo vidět, jak si přinesl s sebou určité návyky, které zdobí většinou soupeře národního týmu. Dovede vystřelit rychle, tvrdě, nezpracovává si puk. Vidíte ale i jeden minus: najednou má v extralize daleko víc času, což mu škodí, protože situace občas přehrává. Nejsilnější přitom je, když hraje rychle a jednoduše. Poslední roky v Ottawě po něm chtěli, ať se hlavně sráží, hraje důrazně. Teď může hrát i hokej, měl by vyrůst.

Podceňovaný univerzál Lukáš Sedlák (28 let), Čeljabinsk zápasy: 28

góly: 13

střely/zápas: 3,1 Pro fanoušky může zůstávat pořád trochu pod radarem. KHL není sledovaná tolik, a i když je Čeljabinsk na špici, pořád to není Petrohrad. Sedlák je hráč, který dovede úplně všechno. Vyrostl, když v KHL může útočit a má táhnout mužstvo, v Columbusu měl do roku 2019 hlavně bránit. Vyhraje buly, zvládne oslabení, dobře bruslí a má i potenciál dávat poměrně dost branek. Je komplexním centrem, který by mohl převzít roli české jedničky v Evropě od Jana Kováře. Jen musí být fit.

Mladý bombarďák Matěj Blümel (21 let), Pardubice zápasy: 22

góly: 7

střely/zápas: 3,6 Dobře umí trefit puk z první, má rychlost pro mezinárodní hokej, snaží se o co nejčastější střelbu. S 80 ranami je zhruba na úrovni Milana Gulaše nebo Michala Řepíka. V minulé sezoně nasázel 17 extraligových gólů, logicky od něj čekáte víc, v 21 letech pořád roste. Má v sobě potenciál jít přes 25 gólů, jen ještě není tak produktivní. Herně vypadá velmi slušně, silově a fyzicky je na velký hokej už připraven dobře. Jen se ještě víc odšpuntovat. Po sezoně by mu prospěl posun do rychlejší ligy.

Horké ruce Robert Říčka (32 let), Pardubice zápasy: 22

góly: 16

střely/zápas: 3 Nečeká, nekalkuluje, střílí. Má výbornou ránu zápěstím, dobře umí prásknout do puku, který k němu letí na volej. Navíc se dostal do životní formy, věří si, že dá gól, což na něm je vidět v každém střídání. Na první reprezentační akci nejel, limitem pro něj může být věk, protože není borcem, kterého využijete i za pět let. Ale pro režim tady a teď má smysl. Jestli mu palebná forma nevyhasne, musí se v mezinárodním hokeji zkusit. V extralize třeba s pohybem a důrazem nemá problém.