Šest zápasů, šest proher. Vysvětlení nemám, říká Pešán. Hrál o místo?

Začněme hodnocením utkání se Švédskem.

„Bohužel, všechny zápasy vypadají jako přes kopírák. Začneme ustrašeně, inkasujeme první branku. Z mužstva jsem po první třetině cítil, že s tím chce něco udělat. Bylo tam více emocí než proti Rusku, tým žil. Nebyli jsme rezignovaní. Ve druhé třetině jsme skvěle hrající první lajnou otočili, přidal se i zbytek týmu. Bohužel velká nedisciplinovanost ve třetí třetině nás stála zápas. Situace jsme řešili nesmyslně fauly. Tým, který chce vyhrát zápas, se takhle chovat nemůže. Byli jsme za to potrestaní.“

I pošesté jste v sezoně prohráli první třetinu. V nich máte skóre 1:12. Máte nějaké vysvětlení, proč vstupy do zápasů takhle opakovaně nevychází?

„Bohužel nemám. Kdybych ho měl, už jsem dávno zasáhl. Pečlivě jsme se na vstup do utkání připravili. Vstup nebyl špatný, stejně jsme ale třetinu 0:1 prohráli.“

Omlouvám se, ale mně tedy přišlo, že polovinu zápasu nefungovalo prakticky nic. Drhla rozehrávka, přechod středního pásma. První gól to podtrhl.

„Ano, první gól to podtrhl. Byla to individuální chyba, což se nám stává opakovaně. Kdyby ji udělal vždycky jeden nebo dva lidi, tak v týmu nejsou. Bohužel se ale na chybách vystřídá velká část hráčů. Stejně tak při faulech. Nedokážu si vysvětlit, proč jsou naše vstupy do zápasů takhle nervózní.“

Za tři zápasy na turnaji se prosadili jen dva hráči: Jan Kovář s Milanem Gulašem. Chyběl vám přínos ostatních?

„Je to rozhodně málo. Od dalších hráčů jsme čekali daleko víc. Vytvořili jsme tři pětky, které jsme prakticky neměnili, točili jsme spíše čtvrtou lajnu. Bylo to málo.“

Už v sobotu jste mluvil o velkém zklamání, to teď jistě ještě nabobtnalo.

„Je to tak. Za stavu 2:1 jsem doufal, že si odvezeme aspoň jedno vítězství z turnaje domů. Dvakrát jsme prohráli o gól, bod máme pouze jeden.“

Prohráli jste všech šest zápasů nové sezony. Jde o nejhorší vstup do ročníku v historii. Další utkání vás přitom čeká až v Pekingu na olympiádě.

„V prvním turnaji jsme vyzkoušeli mladý tým, neuspěli jsme. Teď jsme vzali o hodně starší a zkušenější tým. A taky jsme neuspěli. To jsou v podstatě dvě varianty, které jsme měli. Teď budeme reagovat na zprávy z NHL. S Petrem Nedvědem budeme dávat dohromady tým podle situace v zámoří. Pokud budou moct jet, bavíme se o úplně jiném týmu. Pokud ne, pak nás čeká těžké rozhodování koho na olympiádu vzít.“

Situace za oceánem nevypadá dobře. Máte už v hlavě některá jména, kterými byste tým z Channel One Cupu mohl doplnit?

„Nemůžu říct, že máme po Evropě pytel hráčů, které máme v záloze. Pár kluků se omluvilo, ti třeba v další nominaci budou. Budu ale čekat na návrat Petra Nedvěda, který možná zkrátí svůj výlet s ohledem na momentální situaci v NHL. Čeká nás těžké rozhodování.“

Dovedete říct, jestli se dnes hrálo taky o vaši budoucnost na střídačce národního týmu?

„To je asi otázka na někoho jiného.“