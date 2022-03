Zábranský: Zarazilo mě, že Hořava padl. Z Erata budou hráči nadšení

Kdy a za jakých okolností jste se rozhodl, že do toho půjdete?

„Ve středu. Stručně řečeno: Osudu neutečeš. Zavolali jsme si s Petrem Nedvědem, probrali situaci a dohodli se, že do toho vstoupím. V minulosti jsem odolával, hlavně kvůli povinnostem v Kometě, teď už jsem si řekl, že nemůžu uhnout. A dost. Vycítil jsem, že se k tomu musím postavit čelem. A že jde o správné rozhodnutí.“

Zarazilo vás, že na poslední chvíli vycouval Miloslav Hořava?

„Zarazilo. U jednání s ním jsem nebyl, ale zarazilo mě to hodně. Bral jsem to za hotovou věc. Vím, že nic podepsaného nebylo, ale měl jsem informace, že jsou domluveni. Dopadlo to jinak. Nevím, jak si to mám vysvětlit, ale vůči českému hokeji mi to nepřijde jako dobrý krok a signál. Někde se stala chyba. Nevím, na jaké straně.“

Na mě to působí tak, že pro nic za nic by se Hořava neodhlásil.

„Těžko říci. Neměl jsem mandát na peníze pro trenéry ani na délku kontraktu. Taky proto jsem řekl, že odměnu za svoji pozici věnuju na děti a na Ukrajinu.“

Martin Erat je vaše práce?

„Doporučoval jsem ho od začátku. Martin má fantasticky načtenou hru speciálních formací. Ať jde o přesilovku nebo oslabení. Neznám nikoho dalšího, kdy by to uměl jako on. Je v tomhle směru úplně někde jinde. Řekl mi: Jestli do toho, šéfe, jdeš, tak já taky. Ale o to nejde. Vážně jsem o jeho přínosu naprosto přesvědčen. Přesilovku má doslova nakrokovanou, do detailu propracovanou. Jsem hrozně rád, že u toho bude s námi.“

Nevadí, že má prakticky nulové trenérské zkušenosti?

„Vůbec. Absolutně ne. Má tolik odehraných minut v NHL, že to je dostatečné odůvodnění, proč bude u toho. Jsem si jistý, že zvlášť kluci z NHL budou z Martinových znalostí a schopností nadšení. Má rozhodně co říci a co předat.“

Platí, že Kari Jalonen byl váš nápad?

„Dá se říci, že jo. Nestydím se za to. Stojím si za tím. Kari může hodně pomoci našemu hokejovému národu. Stejně to ale bude o tom, jestli doveze medaili.“

Například Jaromír Jágr není myšlence zahraničního kouče nakloněn. Zároveň říká, když už sem Jalonen přijde, ať je to se vším všudy a představí celou finskou kuchyň.

„Vím, že Jarda nebo Jirka Šlégr byli proti. Dlouze jsem o tom s Džegrem diskutoval, vážím si jeho názoru. To myslím upřímně. I toho, že své postoje přednesl na výkonném výboru. A souhlasím s ním, že by bylo dobré, kdyby nám Kari ukázal finskou cestu. Ale říkám i to, že na ledě budou naši hráči, ne finští. Jde nám o trochu jiný úhel pohledu na hokej. To jsem říkal i Vencovi Prospalovi, když jsme si volali. Není přece hanba se od někoho něco přiučit. Musíme se dívat i na rok 2024, kdy musíme udělat všechno proto, abychom při domácím mistrovství světa zvedli pohár nad hlavu.“

Položil jste funkci svazového viceprezidenta. Proč?

„Avizoval jsem, že nebudu pokračovat v dalším volebním období. Ať si hokejové hnutí navolí, koho potřebuje. S výroky pana Dědka v médiích vůči mé osobě to absolutně nesouvisí. Já se nemám komu zpovídat za to, co jsem pro hokej udělal. A upřímně: kdybychom nedej bože za rok řešili odvolání reprezentačních trenérů, nemůžu přece sedět na druhé straně.“