Změny v nominaci: na Rakušany se čtvrtfinalisty, Jašek mimo i pro MS

Lukáš Jašek se ze zdravotních důvodů nemůže zapojit do přípravy před MS • Michal Beránek (Sport)

Pardubický útočník David Cienciala se připojuje do přípravy národního týmu • ČTK / Vostárek Josef

Příprava české hokejové reprezentace na mistrovství světa 2022 pokračuje kempem ve Znojmě a Linci, jehož součástí budou i dva přípravné zápasy proti Rakousku. Generální manažer Petr Nedvěd s hlavním trenérem Kari Jalonenem rozšířili soupisku národního týmu o obránce Jakuba Krejčíka z Dinama Minsk a tři útočníky, kteří vypadli ve čtvrtfinále play off - Davida Ciencialu s Matějem Blümelem z Pardubic a libereckého čahouna Adama Klapku. Ze zdravotních důvodů naopak do přípravy ani případně do šampionátu nezasáhne forvard Lukáš Jašek.