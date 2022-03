Lukeš chytá v nároďáku o další šanci. Ve Varech zůstává: Lámu tam i bráchu

Cesta je dlouhá, stát se může cokoli. „Beru to jako novou šanci. Jdu o to bojovat, abych se objevil v nějakém zápase,“ přemítal Štěpán Lukeš na prvním srazu reprezentantů v Plzni. Z trojice nominovaných gólmanů na rozdíl od Aleše Stezky a Dominika Pavláta už za národní tým nastoupil. Dvakrát se postavil mezi tři tyče minulý rok v listopadu při turnaji Karjala. V závěru základní části zářil v brance Karlových Varů a vychytal jim postup do předkola play off. Následovala další pozvánka.

Těžko předvídat, kolik hráčů ze současného výběru vydrží až do konce a pojede na šampionát. Kandidátů by se v něm pár našlo, i u gólmanů to jde. Jakub Štěpánek se takhle před lety prokousal od úplného začátku až do pozice nečekané jedničky na mistrovství světa. Mezi hráči v poli by se podobných příkladů našlo mnohem víc. Všechno je možné. Štěpán Lukeš se však nerozhlíží dalekohledem. Svou účast v kempu vnímá rozumně. „Beru to tak, že jsem tady a budu se snažit vychytat nějakou další účast,“ připomněl 26letý brankář.

Po Karjale se o něj zajímalo finské Jyväskylä, pak ještě Kuopio. Tehdy ještě působil v Hradci Králové. V turnaji jednou střídal, podruhé byl sám střídán. Zůstal v Mountfieldu, jeho další působení však přineslo spíš strasti. Poté, co ho smetl Jaromír Jágr , utrpěl lehký otřes mozku. Nic vážného, vynechal dva, tři tréninky. Jenže po návratu musel čekat na další šanci v zápase a vypomáhal v prvoligovém Kolíně. Začátkem února mu najednou oznámili, že se stěhuje do Karlových Varů výměnou za Filipa Novotného.

„Takový je hokejový život. Ale nelituju. Vary měly velký zájem a mám radost, že jsem blízko domova. Moc jsem to nezmiňoval, ovšem roli sehrály i rodinné důvody. Puk je všude stejný, práce taky. Jen možná někdy o trošku těžší, no,“ připomněl Lukeš, který pochází z Kadaně a chtěl být nablízku těžce nemocnému otci.

Výměna mu po hradeckých trampotách dodala novou chuť a energii. Na výkonech to bylo znát. Hodně díky právě Lukešovi zvítězily Karlovy Vary na konci základní části po dlouhé době na plzeňském ledě, pak v chomutovském azylu porazily Litvínov a proklouzly místo něj do předkola. V dramatické bitvě Štěpán několikrát vychytal i svého o 13 let staršího bratra Františka.

„Bylo vidět, že chtěl dát gól. Naštěstí mu to nevyšlo,“ usmíval se. „Ale hrajeme to kvůli zápasům, kdy o něco jde, takže jsem si je užíval. Změna kolikrát přinese nový drajv, chcete se předvést, aby nelitovali toho rozhodnutí. A myslím, že v mém a Filipově případě prospěla oběma stranám. Teď zůstávám ve Varech, rozhodně se budeme snažit o lepší umístění, než teď. Nemůžu říct, že jsme v předkole s Pardubicemi nějak propadli. Ale byli o fous lepší, vždycky vyhráli těsně. Rozhodně se příště chceme snažit o lepší umístění. Zkouším do Varů lámat i bráchu, ale uvidíme, jakou bude mít chuť a jak se sám rozhodne,“ přiznal. Zatím však na kempu v Plzni usiluje o další reprezentační naději.