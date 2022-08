Erbanová v nominaci na MS žen. Nechybí také sestra Šapovaliva

Devětadvacetiletá Erbanová, která se jako rychlobruslařka představila na třech olympijských hrách a v Pchjongčchangu získala bronz, byla blízko další účasti pod pěti kruhy, tentokrát jako hokejistka. Do nominace na únorovou olympiádu v Pekingu se ale nakonec nedostala, když jako jedna z posledních vyřazených zůstala v roli náhradnice.

V základní skupině B světového šampionátu se ženská reprezentace, kterou po olympiádě v Pekingu převzala bývalá kanadská reprezentantka Carla MacLeodová po Tomáši Pacinovi, utká postupně s Maďarskem (26. 8.), domácím Dánskem (27. 8.), Německem (29. 8.) a na závěr se Švédskem (30. 8.). O medaile se hraje 4. září.

Ještě před startem mistrovství světa v Herningu a Frederikshavnu odehrají Češky v úterý od 17:00 přípravný zápas s Němkami.

Nominace Česka na MS žen:

Brankářky: Klára Peslarová (Brynäs, Švédsko), Blanka Škodová (Univ. of Minnesota-Duluth, NCAA), Viktorie Švejdová (SDE, Švédsko).

Obránkyně: Pavlína Horálková (Krasnojarsk, Rusko), Dominika Lásková (Merrimack College, NCAA), Daniela Pejšová (Luleå, Švédsko), Klára Seroiszková (Göteborg, Švédsko), Tereza Radová (Leksands, Švédsko) Aneta Tejralová (Boston Pride, PHF), Andrea Trnková (Příbram).

Útočnice: Karolína Erbanová (HPK, Finsko), Klára Hymlárová (St. Cloud State Univ., NCAA), Denisa Křížová (Minnesota Whitecaps, PHF), Laura Lerchová (Skellefteå, Švédsko), Alena Mills (Brynäs IF, Švédsko), Natálie Mlýnková (Univ. of Vermont, NCAA), Kateřina Mrázová (Connecticut Whale, PHF), Noemi Neubauerová (Colgate Univ., NCAA), Kristýna Pátková (Univ. of Vermont, NCAA), Michaela Pejzlová (HIFK, Finsko), Vendula Přibylová (MODO, Švédsko), Agáta Sarnovská (AIK, Švédsko), Adéla Šapovalivová (Příbram).