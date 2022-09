Vrchol a pád. Hnilička budoval kariéru v politice, u Babiše narazil. Co teď?

Do podniku zavítal i europoslanec a místopředseda hnutí STAN Stanislav Polčák (vpravo). • M. Hykl, D. Kundrát

Bruslil na hřišti, kde neměl tak ostré nože. Teď je Milan Hnilička zpátky na pozici, kde v hokejovém prostředí bude na očích . Dřív s ním měl svaz velké plány, ale bývalý brankář dal přednost politice a svazku s Andrejem Babišem. Trefa? Zprvu to tak vypadalo, jenže kariéra v ANO spojená se sběrem funkcí se zasekla po mejdanu při covidu. Nakonec se rozbila. Nový šéf hokeje Alois Hadamczik si ho na svazu nechá, jen ho přesměroval jinam, než plánoval předchůdce Tomáš Král.

Kariéru hokejového funkcionáře si Milan Hnilička budoval velmi pečlivě. Ve strukturách svazu stoupal z manažera mládežnických výběrů až k pozici generálního manažera reprezentace v roce 2017. Svého nástupce v něm viděl někdejší šéftrenér Slavomír Lener. Později o něm mluvil Tomáš Král jako o jednom z možných kandidátů na předsedu, až skončí.

Na svazu se Hnilička objevil už před rokem, jen se pod Aloisem Hadamczikem změnilo jeho pracovní zařazení. Král ho jmenoval v létě 2021 do pozice poradce generálního sekretáře, tam měl mít v gesci především pořádání mistrovství světa v Česku 2024.

Nyní Hnilička dostal na triko funkci „sportovního manažera reprezentace,“ jak přistálo v mailu od nového ředitele komunikace a marketingu svazu Miroslava Augustina.

Hniličku a Šlégra nafotili na tajné oslavě. Omlouvám se, ponesu následky, řekl šéf NSA Video se připravuje ...

Svaz během čtvrtečního dne na otázky deníku Sport spojené s pozicí Milana Hniličky odpovědět nedokázal.

Bývalý brankář má za sebou kariérně hodně bouřlivé období. Z hokeje odcházel po volbách 2017. „Teď jsem spíš víc v terénu a vystupování na veřejnosti se snažím delegovat na Milana Hniličku a další. Chci, aby to oni protlačili ven. Dříve nebo později bude potřeba, aby to místo po mě někdo převzal,“ říkal ještě v lednu 2017 Lener v rozhovoru pro Sport.

Pak dodal, že Hnilička by se mu opravdu líbil. Jen vyjádřil obavu, že to spíš neklapne, protože bývalý gólman míří spíš do politiky. Trefa.

Politice ANO

Hniličku si vyhlédl Andrej Babiš jako jednu z tváří v hnutí ANO. Brankář byl zvolen do parlamentu, hokej opustil a rozjel politickou kariéru. Sbíral funkce v různých výborech a podvýborech, stal se vládním zmocněncem pro sport. Ale hlavně se stal hlavou Národní sportovní agentury.