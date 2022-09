Nedvěd končí jako GM reprezentace: Pokračoval bych, ale... Popsal důvody

Sedm týdnů před vypuknutím nové sezony se áčková hokejová reprezentace ocitla bez generálního manažera. Petr Nedvěd se rozhodl ukončit působení ve svazových službách a po čtyřech letech opouští vlajkovou loď. „O odchodu jsem přemýšlel delší čas, už po mistrovství světa ve Finsku jsem tomu byl hodně nakloněn. A teď ve mně to rozhodnutí uzrálo,“ pronáší 50letý manažer v rozhovoru pro iSport Premium. Loučí se symbolicky s bronzovou medailí stejně jako před deseti roky, kdy ve stejné zemi vybojoval třetí místo jako hráč a lídr národního týmu.

Je definitivní, že končíte?

„Ano. V hlavě jsem to měl už delší čas. Kdybychom na mistrovství světa neudělali medaili, skončil bych už tehdy a okamžitě. Ve funkci generálního manažera jsem byl čtvrtým rokem, a kdyby nám to ani jednou necinklo, logicky bych z toho vyvodil osobní odpovědnost. Nakonec z toho byla placka po deseti letech a naše velká společná radost. A věřím, že i radost našich fanoušků. Chtěl bych ještě jednou poděkovat hráčům, kteří přijeli reprezentovat a podepsali se zásadním způsobem pod úspěšný výsledek, na který náš hokej tak dlouho čekal. Zároveň to byla práce všech lidí, i těch, kteří nebyli tolik vidět. V každém případě, díky medaili se mi odchází s lepším pocitem.“

Na druhou stranu, období trápení a soužení skončilo, vymodlená medaile přišla. Necítil jste ji jako ideální pohon do dalších sezon?

„Jo, to mám právě na jazyku. Je to trochu podobné tomu, když žralok cítí krev a jde po kořisti. Taky mám v sobě nutkání jít po další medaili. Jako bývalý profesionální sportovec tohle vnímání ze sebe jen tak nedostanete. Na druhou stranu, moje důvody jsou dané.“

Pojďme k nim…