Hnilička řešil průšvih: Díra v ledu byla veliká, hlavní slovo měli hráči

Co se vlastně s ledem stalo?

„Odloupl se ho poměrně velký kus, což způsobilo, že v díře hráčům uvázla brusle. Celou dobu se diskutovalo o tom, jestli pokračovat. Největší téma bylo bezpečí hráčů. Rozhodčí svolali kapitány a manažery mužstev. Měli jsme plný dům, i kvůli divákům jsme nechtěli zápas přerušit. Pořád zaznívalo, aby se ale nestalo nic hráčům. To bylo na prvním místě. Nakonec se ledařům povedlo led nějak zachránit, aby zápas mohl pokračovat.“

Co by se stalo, kdyby se utkání nedohrálo?

„Rozhodoval by direktoriát Karjaly. Nejpravděpodobnější by se asi jevilo ukončit zápas za stavu 0:2. Nikdo z nás to nezažil, já za celou kariéru ani jednou. Trenér měl s tím určitou zkušenost pár let zpět. Nebyla to běžná situace.“

Jak velká byla díra?

„Na začátku to bylo hluboký, asi půlku nože. Dával se tomu čas, nahrnul se tam led. Použily se různé přípravky jako keleny, které urychlovaly chlazení. Zafungovalo to.“

A velikost?

„Ta hloubka ledu byla kolem tří centimetrů. A oblast? Těžkou odhadnout... řekl bych zhruba osm na patnáct centimetrů. Hned u mantinelu. Bylo to nepříjemné, ale nebylo to v dráze, kde hráči jezdí nejvíc. Byla to nebezpečná díra, proto jsme chtěli, aby to za hráče posoudili kapitáni.“

Měli oni nakonec to hlavní slovo?

„Ano, to největší. Hlavně šlo o ně, zkoušeli do toho nožem zajet. Ze začátku to bylo měkčí, ale pak už se podařilo led zpevnit. Udělala se krusta, nebylo to hladké, ale hráči se nepropadali.“

Co by se dělo, kdyby Švédové opravdu odmítli pokračovat? Zprvu to tak totiž vypadalo.

„Nechtěl bych spekulovat, ale kdyby řekli ne, nic by nám nezbývalo. Jejich kapitán Johansson nebyl ze začátku spokojený. Když ale viděl, jak na tom ledaři zapracovali, oba kapitáni se shodli, že je to v pořádku.“