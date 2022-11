Kráter v ledu a hodinová pauza. Švéd už hrát nechtěl, do akce museli i hasiči

Hodinová pauza. Místo hráčů po ploše pobíhali hasiči. Z ledu se v jednom místě stala tříšť, kterou byste mohli srkat brčkem. Kráter se však nakonec povedlo v rámci možností zacelit. Úvodní duel Karjala Cupu se v Českých Budějovicích dohrál. Na Švédy však národní tým nestačil, v prvním utkání nové sezony padl 1:4. V pátek dopoledne se oba týmy přesunou pro zbytek turnaje do finského Turku.

Původně to vypadalo vcelku nevinně. Znáte to. V ledu se vytvoří dírka, rozhodčí ji polijí vodou, rukou uplácají a hraje se dál. Jenže to nebyl případ čtvrtečního zápasu na jihu Čech.

Odehráno bylo 27 minut a 16 sekund, když se duel přerušil. Na dlouho. Na hodně dlouho. V obranném pásmu Švédska vznikla u mantinelu velká trhlina. Odštípl se velký kus ledu. Plocha byla v Budvar areně fungl nová, za sebou měla jen dva dny života. Původní led, na kterém hraje domácí Motor, se totiž musel rozpustit, aby se na podloží nakreslily sponzorské reklamy národního týmu.

V hale bylo velké teplo, led se nestíhal chladit. Na více místech kolem mantinelu bylo patrné, že není v ideální kondici. Oba týmy byly nejdřív odeslány do šaten. Vyprodaný stadion bučel, pískal. 6164 skvělých fanoušků chtělo hokej. Na led nastoupili hasiči, kteří se snažili proces tvrdnutí urychlit hasicím přístrojem. Pauza se nakonec protáhla na více než hodinu! Sešli se manažeři obou týmů, rozhodčí, kapitáni i ledaři.

Češi reprezentovaní vyslancem Romanem Červenkou chtěli evidentně pokračovat, švédský protějšek Linus Johansson byl však evidentně jiného názoru. Hrát nechtěl. Když se však všechny zbylé strany shodly na tom, že utkání bude znovu zahájeno, on jen nechápavě kroutil hlavou. Stav byl v té době 2:0 pro Tre Kronor. Sudí dali podmínku, že pokud se bude problém opakovat, zápas bude ukončen. To se však nestalo.

„Bylo to hodně nepříjemné, ale zároveň stejné pro oba týmy. I tohle se ale v hokeji stane. Sedli jsme si v kabině a čekali jsme, jaký bude verdikt. Na naší straně byla chuť dohrát větší, už kvůli lidem. Je dobře, že se to stihlo opravit a mohli jsme dohrát, byť pro nás výsledek nakonec nebyl vůbec dobrý,“ povídal obránce Jan Ščotka.

Když se začalo znovu hrát, obraz utkání byl stále stejný. Češi byli aktivní, dostávali se do šancí. Jenže zatímco oni ty své spolehlivě pálili, Švédové hrající na rychlé protiútoky je vyučili. Hattrickem se blýskl Andre Petersson. Při premiéře na střídačce žlutomodrých oslavil výhru nový kouč Sam Hallam.

Utkání nakonec trvalo tři hodiny a patnáct minut hrubého času. „Díra byla obrovská a hodně hluboká. Všichni přítomní odvedli kus práce, aby se utkání mohlo dohrát,“ řekl Sportu krátce šéf ligových rozhodčích Vladimír Šindler, který byl na utkání přítomen jako delegát. Sám byl jedním z těch, kteří se přímo na ledě během přerušení podíleli na rozhodovacím procesu.

„Pauza byla dobrým rozhodnutím, pro hráče to ale bylo hodně těžké. Úplně vypadli z tempa. Osobně už jsem tohle jednou zažil. Když jsem trénoval Finy, udála se podobná věc rovněž v zápase se Švédy. Tehdy se utkání nedohrálo, jsem rád, že to se tentokrát nestalo. A k zápasu? Rozhodly naše chyby, diskomunikace. Dostali jsme snadné góly. Máme na čem pracovat,“ komentoval porážku trenér Kari Jalonen.

V pátek dopoledne národní tým odletí do finského Turku, kde v sobotu vyzve Finy. V neděli pak Švýcary.