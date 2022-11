Hokejová repre hlásí zpoždění! Odlet po Karjale zkomplikoval stav letadla

Roman Will rozehrává puk v utkání proti Švýcarsku na Euro Hockey Tour • Pavel Mazáč / Sport

Vojtěch Mozík v duelu se Švýcarskem tvrdě naráží do veterána Andrese Ambühla • Pavel Mazáč / Sport

Jan Košťálek se omlouvá českému brankáři Romanu Willovi poté, co svou chybou předznamenal rozhodnutí zápasu proti Švýcarsku • Pavel Mazáč / Sport

Hokejová reprezentace se vrátí z turnaje Karjala s výrazným zpožděním oproti plánu. Odlet z finského Turku, kde hrál národní tým po čtvrtečním domácím vystoupení se Švédy v Českých Budějovicích zbývající dva duely prvního turnaje Euro Hockey Tour, zkomplikovaly technické potíže letadla. Náhradním strojem by měla výprava dorazit do Prahy po 23:00 SEČ.

Výběr kouče Kariho Jalonena se po dnešní porážce se Švýcary 2:3 v prodloužení přesunul rovnou z haly Gatorade Center, domovského stánku klubu TPS Turku, na nedaleké letiště. Kolem 16:30 SEČ, kdy měl tým odlétat, nastoupila výprava na palubu letadla, ale nedlouho poté, co hráči dosedli do sedaček, zazněl pokyn kapitána k návratu do letištní haly.

Porouchaný stroj byl po chvílích nejistoty, které už výprava trávila v letištním terminálu, nakonec odstaven kvůli problému s hydraulikou zajišťující vysunutí a zasunutí podvozku. Začalo čekání na přílet náhradního stroje z Rigy, ,který pak z Turku odletěl po 21:00 SEČ.

Hráči, členové realizačního týmu i několik hokejistek reprezentačního družstva, které se účastnilo ve Finsku Turnaje pěti zemí a mělo cestovat stejným letadlem, se během čekání vypravili zpět do města na večeři.

Problémy s leteckou dopravou měli v poslední době i hokejisté Sparty, jimž byl zkraje října dokonce kontumován důležitý zápas Ligy mistrů proti domácímu Jukuritu. Pražané kvůli poruše letadla vůbec neodletěli do Finska, kde měli nastoupit k boji o postup ze skupiny ve městě Mikkeli.

Potíže měli rovněž fotbalisté Slovácka, když se 24. srpna chystali na cestu k odvetě Konferenční ligy do Stockholmu. Měli odletět dopoledne, nakonec však letěli ve stejný den až večer.

Rovněž při cestě na sever Evropy měla o pět měsíců dříve potíže i fotbalová reprezentace. Národní tým měl 22. března odpoledne odletět do Stockholmu k utkání semifinále play off kvalifikace mistrovství světa. Kvůli technické závadě na stroji ale museli čeští fotbalisté změnit plány, přenocovali ještě v Praze a odletěli následující den dopoledne.