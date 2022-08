Nekonečné čekání. Mrzutý kouč Svědík, odlet Slovácka po 11 hodinách

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Škrtněte si předzápasový trénink ve Friends Areně, oficiální tiskovou konferenci i klidnou přípravu před největším zápasem v historii klubu. Cestu Slovácka k odvetě play off o skupinu Konferenční ligy narušila nepříjemná událost. Středeční odlet z Brna nabral jedenáctihodinové zpoždění, do Švédska k duelu s AIK Stockholm (první zápas 3:0) dorazili Svědíkovi hoši až pozdě večer. „Kluci se mě ptali, ale ani já jsem nic takového ještě nezažil,“ líčil záložník Milan Petržela (39).

Výkonný ředitel klubu Petr Pojezný při dlouhém čekání na odlet nevzrušeně prohodil: Co tě nezabije, to tě posílí. Komplikace s letounem ukrajinských aerolinek bral s nadhledem. Doufal, že přeprava do metropole Švédska nakonec bude tou nejsložitější součástí odvety. „Nevím, jaké to může mít následky. Je to docela velké vykolejení. Ale snad jsme dostatečně zkušení a profíci, abychom se s tím porvali,“ věřil Milan Petržela, nejzkušenější borec Slovácka.

Od rána šlo vše na levačku. Hráči měli v sedm sraz, v plánu byl odlet z Brna-Tuřan v půl jedenácté dopoledne. Objednané letadlo však uvízlo v lotyšské Rize, kde nedostalo ráno povolení k odlepení se z ranveje. Nejspíš kvůli technické závadě. Na české straně se začaly okamžitě řešit jiné varianty. Situace se každou chvíli měnila, „záchranný“ plán koordinoval hráčský agent Roman Brulík, který se svou cestovní agenturou celý výjezd organizoval. „Tohle bohužel neovlivníme,“ povzdechl si.

Zatímco předchozí přesun do Istanbulu k bitvě o Evropskou ligu s Fenerbahce klapl dokonale, tentokrát nastala svízel. Nemilá věc, která rozladila puntičkářského kouče Martina Svědíka i jeho svěřence. Ti se po příjezdu na letiště otočili a operativně se přesunuli do hotelu v Brně. V jihomoravské metropoli si odpoledne na hřišti Moravské Slavie zatrénovali. Po večeři se konečně přesunuli přímo do připraveného letadla, které ve finále dorazilo ze srbského Bělehradu.

Optimální přípravu na dosavadní vrchol sezony si Svědík maloval úplně jinak. Mrzutost byla na jeho chování znát. Nemá rád, když něco neběží, jak má. „Už ani na tréninku moc nemluvil,“ popsal Petržela. „Spíš si přemýšlel, nad něčím dumal. Ale s tím nic neuděláme. Je to dost nepříjemné, ale musíme se na to připravit v hlavě, namotivovat se a udržovat v koncentraci,“ nabídl recept.

Malebnou Friends Arenu ve městě Solna si tak hráči osahají až těsně před dnešním utkáním. „Osobně to moc neřeším, ale chtěli jsme ten stadion vidět, osahat si trávu a navnímat prostředí,“ podotkl jeden z hrdinů první partie.

Soupeře navzdory výsledku z Uherského Hradiště nepodceňuje. Švédský celek hned po utkání vyměnil trenéra, Bartosze Grzelaka vystřídal bývalý útočník a klubová legenda Henok Goitom (37). Kouč eritrejského původu dovedl v neděli AIK k ligovému triumfu 4:2 v Nörkkopingu. A to ještě nehrál elitní forvard John Guidetti a kapitán Sebastian Larsson jen střídal.

Moc zásahů do sestavy však Goitom neprovedl a zásadně nezměnil ani rozestavení. „Nečeká nás nic jednoduchého. Co máme zprávy, prostředí bude bouřlivé. Vždycky když přijde nový trenér, mančaft se trošku nastartuje. Každý hráč se před ním chce ukázat. Určitě se o to budou ještě chtít porvat,“ očekával Petržela tuhý odpor protivníka.

V tabulce Allsvenskan se AIK posunul na čtvrté místo a boj o průnik do skupiny KL ještě nezabalil. Doma si věří, pokusí se hosty zaskočit rychlým nástupem. „My musíme jít svou cestou. Jako v prvním zápase,“ shrnul zkušený záložník.

Přijít po výhře 3:0 o postup by byl hřích. Navzdory složité cestě na sever.