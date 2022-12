Poprvé od nepovedené olympiády. Hrubec jde do akce, formu má skvělou

PŘÍMO Z HELSINEK | Když naposledy stál v reprezentační brance, prožil těžké chvíle. Bylo to na únorové olympiádě v Pekingu. A závěrečné zápasy mu úplně nevyšly. Stál smutně před novináři a těžko hledal důvody, proč Češi nezvládli předkolo play off se Švýcary. Teď se Šimon Hrubec vrací do akce. S výbornou aktuální formou. S odhodláním. „Věříme, že vychytá nulu!“ reagoval po čtvrtečním rozbruslení asistent Libor Zábranský. Češi se v Helsinkách od 17.30 hodin utkají s místním výběrem.

Jiné kulisy. Jiní spoluhráči. A zkušený brankář, který vychytal titul Třinci i Omsku věří, že tentokrát to bude i jiné konečné vyznění.

„Těšil jsem se zpátky. Věřil jsem, že bych se ještě mohl ukázat. Jsem rád, že pozvánka přišla,“ reaguje 31letý gólman, jenž si přivezl ze švýcarského Curychu skvělou fazonu.

Má výborná čísla, úspěšnost zákroků vytáhl na 93 procent, průměr má lehounce nad 2 góly. Když jde do brány, tým vítězí, tahle rovnice platí. I teď trenéři národního týmu věří, že pomůže českému výběru k výhře.

„Věříme, že vychytá nulu,“ uvedl jeden z koučů Libor Zábranský. Až takhle mu věří?

„Jasně, musíme věřit!“ dodal boss brněnské Komety, jenž ale na svůj klub teď nemyslí. V hlavě se maximálně koncentruje na národní tým.

Hrubec se od olympiády v reprezentaci neobjevil. V Číně neměl formu, jakou by čekal. Ve dvou posledních zápasech inkasoval devět gólů. Když se snažil před reportéry najít důvody, proč to nevyšlo, bylo na něm vidět, jak ho to mrzí.

Za ním se vyjímaly olympijské kruhy. On stál, trpělivě odpovídal. „Přijde mi, že jsme se sesypali. Chyběla nám lehkost,“ vykládal poté, co reprezentace prohrála v předkole se Švýcary (2:4). Byl to těžký okamžik. Pro něj, ale i pro celé mužstvo.

Bylo to historické fiasko, které neustál ani hlavní kouč Filip Pešán. Právě po něm převzal národní tým finský expert Kari Jalonen.

Celkem už Hrubec v národním týmu odehrál 25 zápasů, chytal na dvou šampionátech. Tentokrát se představí v bráně v promrzlých Helsinkách. V rámci úvodního zápasu v rámci Švýcarských her nastoupí proti domácím Suomi. Což je jediný tým, který na předešlé akci Češi v rámci Karjaly porazili (5:2).

Právě na tenhle triumf budou chtít navázat. „Alfou a omegou budou osobní souboje, zvlášť na tomhle menším hřišti. Chceme ukázat aktivní pohyb, agresivní napadání. Prvky, které děláme dlouhodobě,“ říkal Zábranský po čtvrtečním rozbruslení.

Komplikací je, že budou mít k dispozici pouze sedm obránců. Kvůli nachlazení ze hry vypadl mladoboleslavský bek Pavel Pýcha. „Bohužel zůstal na pokoji,“ uvedl asistent českého výběru.

Takže pokud by se nedal do pořádku, vedení by to operativně chtělo vyřešit, aby na zbývající dva zápasy ve Švýcarsku někoho doplnili.

„Kdyby nedej bože nemohl, tak bychom to vyřešili rádi tak, abychom ve Švýcarsku měli osm obránců. Pracuje na tom (manažer týmu) Milan Hnilička. Jmen máme několik, ale je to logisticky složitější, protože letíme z Helsinek do Curychu. Doufám, že se nám to podaří vyřešit. Ale hlavně doufám, že bude Pavel zdravý,“ dodal Zábranský.

Premiéru absolvuje útočník Kryštof Hrabík z Plzně. Naopak až o víkendu ve Fribourgu proti Švýcarsku nebo Švédsku by měli debutovat další útočníci Daniel Voženílek z Třince a Adam Najman z Liberce, kteří budou stejně jako Petr Fridrich z Vítkovic ve čtvrtek mimo sestavu.

Zápas začíná v 17.30 hodin českého času.

Předpokládaná sestava Česka: Hrubec - Košťálek, T. Dvořák, Sklenička, Zámorský, M. Jandus, Němeček, Kučeřík - Tomášek, Špaček, Chlapík - M. Stránský, Radil, T. Zohorna - Smejkal, Kodýtek, Hrabík - Flek, Černoch, O. Beránek.