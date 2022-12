Lakatoš v nemilosti. Jalonena naštvaly fotky z dovolené, hráč se brání

Je to venku. Nejlepší střelec a lídr kanadského bodování Tipsport extraligy, vítkovický útočník Dominik Lakatoš (25), upadl v nemilost reprezentačního trenéra Kariho Jalonena. Po úvodním turnaji Karjala se nedostal ani do výběru pro Švýcarský pohár (15. - 18. prosince). Mohou za to instagramové fotografie z konce předešlé sezony. Lakatoš se po vyřazení ve čtvrtfinále omluvil z přípravy národního týmu ze zdravotních důvodů a vyrazil na dovolenou do Dubaje. Právě to Jalonena namíchlo. „Když se někdo omluví kvůli zranění a pak jede na dovolenou? Co vám mám k tomu víc říct?“ potvrdil Jalonen.