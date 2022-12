Asistent Erat o bronzové rošádě, Brnu i Jalonenovi: Kari je neskutečný učitel

Čeští trenéři Martin Erat (vpravo) a Libor Zábranský před odletem do Finska • Jan Beneš

Byl to on, kdo při bronzovém šampionátu zašel za hlavním koučem s nápadem protočit útočná esa v čele s Davidem Pastrňákem. Což byl moment, který nastartoval ďábelský obrat s Amerikou. „To je součást hry, od toho tam jsme,“ říká Martin Erat, asistent Kariho Jalonena u reprezentace. Někdejší skvělý útočník má v realizačním týmu nezastupitelnou roli, i když veřejně o ní nemluví. Je svůj. Pozornost nevyhledává. „Vždyť mě znáte,“ pousměje se. Pro Sport ale udělal výjimku.

Nikdy se netajil velkými cíly. Právě díky jeho zápalu brala Kometa dva tituly, vítěznou náturu vrátil i národnímu týmu. Martin Erat, juniorský mistr světa a majitel tří medailí s reprezentací, hned při prvním mistrovství v roli asistenta bral bronz. „Pochopitelně bych si moc přál, abychom příště vybojovali zlato,“ netají 41letý kouč, jenž s rozhovory velmi šetří.

Co vám dosavadní práce u reprezentace nejvíc dala?

„Je to pro mě obrovská zkušenost. Navíc je to super díky lidem, s kterým spolupracuju. S Liborem (Zábranským) vždycky dělám hokej rád. A Kari (Jalonen) je neskutečný učitel. Má obrovskou trpělivost.“

V čem nejvíc vás obohacuje?

„Každý má na hokej malinko jiný pohled. Hodně jsem toho odehrál v zámoří i v Evropě. A když máte vedle sebe člověka, který prošel vším možným jako on, je radost s ním debatovat. Vždycky u toho načerpám spoustu poznatků. Je to pro mě velká inspirace.“