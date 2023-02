Musí jet! TOP hráči z Česka, co nesmí chybět v reprezentační nominaci

Kdo z mladíků má podle dat velkou šanci jet na Švédské hry? • FOTO: Koláž iSport.cz

Úkol zněl jasně. Trenér Kari Jalonen si dal před startem reprezentačního cyklu předsevzetí: na Švédské hokejové hry vzít skvadru s věkovým limitem 25 let. Pokud svým slovům dostojí, bude muset lovit zejména v českých končinách. Pohled do statistik a datových údajů nabízí ideální formaci a také brankáře, kteří působí v tuzemských soutěžích a na Jalonenově seznamu by chybět neměli. Kdo mezi ně patří? Dozvíte se v článku iSport.cz.