Brankáři ve hře o MS v Praze: Adepti z NHL, evropská cesta i nečekaný krok

Koho do brány reprezentace na MS v Praze? Otázka, která skýtá hned několik možných odpovědí. Přitom ale ani jedna z nich není ta, o které byste si nyní řekli: Jo, není o čem. Gólmani v NHL zrovna nezáří, občas vytáhnou super zápas, aby hned na to klesli do průměru, možná i níž. Zajímavé varianty se rýsují třeba na farmě. Co evropská cesta? Nebo se spíš zaměřit na extraligu? Možností se rýsuje spousta a trenéři národního týmu mají o čem přemýšlet. I o nečekaném kroku…

Je tady trochu problém, zatím v NHL neexistuje jediný český brankář, ze kterého by si zámoří sedlo na zadek. Všichni občas vytáhnou famózní výkon, ale je jich málo. Vítek Vaněček z New Jersey se třeba ve statistice chycených gólů nad očekávání řadí mezi nejhorší brankáře ligy, Lukáš Dostál s Karlem Vejmelkou jsou jen o něco lepší. Vejmelku navíc poslední dobou začíná v Arizoně přechytávat Connor Ingram, parťák dostává víc prostoru. Petr Mrázek chytá ve slabém Chicagu, jednu chvíli se spekulovalo o trejdu do Edmontonu, ale téma utichlo. Jinde by mohl být třeba lepší, ale hlavní u něj je, že drží tělo. Z Čechů je top. A Dan Vladař s Calgary létá na houpačce.

Těžko si představit, že by brankář z farmy jel na mistrovství světa na úkor někoho z NHL. Ale když už? David Rittich nahodil super mód, za poslední tři zápasy drží úspěšnost zákroků na 95 %. Pokud by končil sezonu s podobnou fazónou, dost to znamená. Farmářská soutěž má vysokou úroveň, vyskočit může Jiří Patera, případně Tomáš Suchánek, velmi dobře se v prvních šesti zápasech ukazuje Pavel Čajan. Jenže tahle akce má taky pár háčků. Kdyby jejich týmy nepostoupily do play off, tak je stále může využívat první tým v NHL a stáhnout je na konec sezony k sobě. Abyste utrhli hráče z AHL, narazíte na víc proměnných.

Kvalita z extraligy

V české soutěži jsou tři králové, Dominik Furch, Jakub Kovář a Roman Will. Všichni už si na MS zachytali, velkou akci by asi kdykoliv příště pořád ještě zvládli. Jen asi žádnému z nich by nedávala smysl pozice brankáře číslo tři. Uvidí se, jak budou vypadat ve druhé půlce sezony. Ale teď byste řekli, že nejblíž reprezentaci musí mít pardubický Will. Skvělý ročník má ve Varech pak ještě Dominik Frodl, který by naopak v pozici brankáře číslo tři na turnaji splňoval, co potřebujete. Nepodělal by se, kdyby musel do branky, nachystal by se. Bonusem je jeho povaha, dovedl by ostatní kolem sebe semknout.