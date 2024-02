Málek o české mafii ve Finsku: Někdy se mluví víc česky. Přemýšlí o MS?

Jste mladý český gólman a pravidelně chytáte v předních evropských soutěžích? Pokud ano, máte velkou šanci, že dostanete pozvánku do hokejové reprezentace. Mezi maskované mladíky, kterým dává šanci realizační tým v čele s trenérem Radimem Rulíkem, se řadí také Jakub Málek. Rodák z Kroměříže působící ve Finsku, jenž se chystá na Švédské hry, patří rovněž ke kandidátům na post třetího brankáře pro domácí mistrovství světa.

Dostal jste se už na druhý reprezentační sraz. Co to pro vás znamená?

„Že svoji práci asi dělám dobře, nebo je to na dobré cestě. Samozřejmě si vážím toho, že jedu na druhou reprezentační akci a doufám, že i nyní to půjde správným směrem a mohlo by se zadařit jako poprvé.“

Říkáte si třeba nyní, že by šance mohla přijít častěji, když vidíte, jaký prostor dává realizační tým mladým gólmanům?

„Asi to může něco znamenat, ale já to v tom nějak moc nevidím. Snažím se především soustředit sám na sebe, dělat všechno poctivě a jak se má, to znamená dobře. A když pak přijde reprezentační nominace, tak je to pro mě známka, že je to na dobré úrovni.“

Vnímáte druhou účast v reprezentaci nějak jinak než vaši premiérovou na velice zdařilém Karjala Cupu?

„Menší rozdíl v tom nejspíš je. Už vím, jak to funguje a bude fungovat. Znám některé kluky. Všechno je to pro mě takové ulehčené. Vím už, co od toho mám čekat. Jinak se ale nic nemění. Je potřeba být připravený ještě lépe než na první akci.“

Jste mezi brankáři, kteří by se mohli ucházet o post reprezentační trojky pro domácí mistrovství světa. Motivuje vás možnost představit se v Praze, nebo naopak trochu svazuje?

„Abych řekl