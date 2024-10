Šlégr o roli GM: Chci, aby měl hlavní slovo trenér. Co síť skautů v zámoří?

Po téměř dvaceti letech se vrací do národních služeb. Jiří Šlégr obdržel svazové laso a stal se novým generálním manažerem reprezentace. Před 19 lety ve Vídni se někdejší slavný obránce loučil titulem mistra světa, v roli asistenta kouče Růžičky u toho tehdy byl Radim Rulík. Tak teď jdou do toho znovu spolu, byť podle informací iSport.cz naganský šampion a autor slavné trefy v olympijském semifinále s Kanadou nebyl první volbou. V článku najdete pozadí volby, a kdo byl ve hře v pozici nástupce Petra Nedvěda, jenž před pár týdny opustil zlatou palubu ze soukromých důvodů, podobně později i jeho pravá ruka Martin Havlát.

Hodláte navazovat na styl práce Petra Nedvěda, anebo do role GM chcete přinést něco svého a nového?

„Pokud přicházíte do týmu, který vyhrál mistrovství světa, nemá smysl něco překopávat jen proto, že si myslíte, že je to podle vás správně. Důležité je zapadnout mezi trenéry a další kluky z realizačního týmu, naskočit do jejich vybudované chemie. Jde jen o to říct si, kde v tom soukolí budu působit a stát.“

Jaká je vaše představa? Petr Nedvěd měl velké kompetence, ale u Radima Rulíka se zdráhal být tou jedničkou, která určí jména hráčů, ať si s tím trenéři poradí. Zůstanete u toho?