Česko - Švédsko 5:2. Tak hrají mistři! Šampioni vyhráli, zazářil i Kacetl

Tohle byl vstup hodný mistrů! Čeští hokejisté před zaplněnou KV arenou zvládli premiéru v nové reprezentační sezoně a v rámci turnaje Karjala porazili Švédy 5:2. Premiéru si odbyl zkušený brankář Ondřej Kacetl, duel se nesl ve zlatých vzpomínkách. Na ledě se před utkáním objevil i osvícený pohár pro mistry světa, hrála i stejná gólová písnička jako v O2 areně během května. Národní tým v pátek vyrazí na zbylé dva zápasy do Helsinek.

Když do začátku zápasu zbývalo deset minut, na ploše se objevil klenot, který dostal do varu celou republiku. Byl to pohár pro světové šampiony. Nejdřív byl v přítmí, po chvíli se ocitl v záři reflektorů.

Fanoušci tleskali. Na kostce běžely emotivní chvíle z pražského šampionátu, do éteru křičel i Jakub Voráček, jenž se vedle aktivních hráčů stal symbolem zlatého tažení. Hned po úvodním vhazování kotel příznivců spustil: „Mistři, mistři!“

Vzpomínky na pražský festival připomínala i gólová písnička. A zaplněný karlovarský stadion si ji hned v úvodní třetině užil třikrát! Poprvé už v osmé minutě, když obránce Daniel Gazda pohotově využil špatné rozehrávky Švéda Söderströma.

Bylo to 1:0 pro úřadující světové šampiony, které jako kapitán vedl sám přímý aktér Jakub Flek, jenž do prázdné branky zpečetil vítězství. Útočník, jehož do velkého hokeje vypustily právě Karlovy Vary, takže při představování slyšel obří aplaus. Stejně jako jeho parťák Ondřej Beránek, jenž za výběr z lázeňského města stále válí.

Vedle nich se po ledě proháněli ještě další světoví šampioni – statný centr Jáchym Kondelík, nezničitelný útočník Daniel Voženílek a konstruktivní bek Jan Ščotka. Ale velký potlesk slyšeli i další hráči a hlavní kouč Radim Rulík, architekt zlaté mise.

A první třetina se nesla stylově v rytmu světových šampionů.

„To je, co? Jako kočka s myší,“ pousmál se bývalý kanonýr Martin Procházka, čtyřnásobný mistr světa, když přišel do tiskového střediska. Češi soupeře do ničeho nepustili. Přidali další dva góly a v úvodním dějství Švédy rozsápali na střely 10:1.

Ale druhá část byla jako vyměněná. V roli komparzistů se naopak chvílemi ocitli domácí, tentokrát na střely vyhráli hosté jednoznačně 16:4. Ale skórovali pouze jednou, od většího přídělu Čechy zachránil gólman Ondřej Kacetl, který si ve 34 letech, se čtyřmi extraligovými tituly v zádech, odbyl reprezentační premiéru.

Domácí se utrhli na 4:1 a ve třetí části už si vítězství pohlídali, i když severský protivník ještě snížil a v závěru mocně tlačil.

I tak si první zápas po zlaté show lidé užili. Znělo klasické: „Kdo neskáče, není Čech.“ A projížděla mexická vlna. V hale nechyběl ani svazový prezident Alois Hadamczik, který před utkáním omylem vyjel až do čtvrtého patra mezi novináře. Pak se spolu s Jiřím Šlégrem, novým generálním manažerem, vrátili do VIP lóží.

Z nich sledovali úspěšný vstup národního týmu. U televize to prožívala i další ikona českého hokeje. Pavel Patera, olympijský šampion a čtyřnásobný mistr světa, který téměř dvě hodiny před utkáním odjížděl z parkoviště před KV arenou.

„Zrovna jsme měli trénink,“ prohodil cestou do auta legendární útočník, který vede místní extraligovou Energii.

Místo ní se na ledě představili úřadující šampioni. A před 5 738 fanoušky ukázali svoji sílu.