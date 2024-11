Knot pomohl Finům: Chtěl jsem to tak řešit. Chyba, jakých jsou stovky

Chcete něco říct k osobní ztrátě kotouče na útočné modré čáře před druhým gólem?

„Ani ne, stane se. Špatně jsem si pokryl puk, soupeř mi ho vypíchl a dal gól. Takových situací jsou stovky za zápas, akorát z této byl gól.“

Vypadalo to na taktický záměr, kdy na sebe hodláte natáhnout finské útočníky a posunout přihrávkou spoluhráče do přečíslení.

„Neřekl bych, že by to byl záměr národního týmu. Situace tak vyplynula. Chtěl jsem ji vyřešit tímto způsobem, protože jsem si myslel, že je v danou chvíli nejlepší. Nepovedlo se, dostali jsme gól a nedá se nic dělat. V zápase hrajeme dál.“

Překvapila vás i v této situaci finská rychlost?

„Nebyla velkým problémem. Ale v rychlosti nám chyběly spíš detaily, puk nám odskakoval. Finové si dávali přesné přihrávky, v nejdůležitějších chvílích dokázali vstřelit góly. My jsme naopak v šancích, které jsme měli, žádné nedali.“

To vás hodně trápí?

„Nemůžeme být spokojení. Finský gólman zachytal výborně, je to škoda. Nedá se nic dělat.“

Ani herně ovšem tým zrovna neprospíval.

„Začátek jsme neměli dobrý, Finové si puk nahazovali, dobře nás forčekovali. Měli jsme problém vymanit se z tlaku, založit akci a dostat se s pukem na hokejkách dopředu. Soupeř byl ze začátku v tomto ohledu hodně efektivní, nedařilo se nám. Pak jsme se s tím trošku srovnali, ale jak už jsem říkal, detaily nám nevycházely tolik jako jim.“

Jak se proti takovým Finům hraje?

„Těžko, brzy jsme dostali gól, takže o to náročnější. Věřili si, vycházely jim malé věci, ale nebylo to o štěstí. Tím udělali rozdíl čtyř gólů.“

Co pro vás hráče znamená, že stále můžete vyhrát? Pro trenéry podle slov Radima Rulíka zase tolik ne.

„Uspět samozřejmě chceme. Nemyslím si, že by to pro trenéry nic neznamenalo. Všechno je otevřené, máme jednu výhru, stejně jako většina týmů. Můžeme být první i poslední. Ale chceme turnaj zvládnout.“