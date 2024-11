B+K+F: opět na scéně. Komando ze zlaté Prahy má důvěru i v nové sezoně

Vazby úspěšně pájeli už při zlatém dýchánku. A v nové reprezentační sezoně se jejich role dost možná ještě zvýší. Nenápadný a duší skromný střelec z Karlových Varů, brněnská rychlonožka a k tomu vtíravý, nyní pardubický obr. Tak vypadal ve čtvrtek na západě Čech elitní útok výběru trenéra Radima Rulíka.

Sešli se v něm mistři světa, kteří v průběhu úspěšného šampionátu utvořili až poslední formaci. Na jejich prezentaci se přesto nic nemění, pomyslnou hierarchii na papíře ani neřeší. Neubrali z kousavého stylu, s jakým sklízeli ovace naplněných tribun už na jaře v O2 areně.

„Trenér nám opakuje, že v národním týmu se v lajnách nedělají rozdíly. Od všech se čeká stejná práce, máme podobný čas na ledě. S kluky jsme takto odehráli několik zápasů na mistrovství, spolupráce nám skvěle seděla,“ pochvaloval si Flek, kapitán aktuálního mužstva.

V rámci produktivity zatím nezažívá úplně odstřelenou sezonu (18 zápasů, 10 bodů). V Kometě si užívá zejména sklizeň tref do prázdné klece, což je umění, které potvrdil i proti Švédsku. Ještě nižší čísla má Jáchym Kondelík s šesti body (3+3) v 17 ligových startech za Motor a Dynamo. Přesto hlavní taktik národního týmu Rulík neměl problém vyzkoušené trio povolat zpátky mezi elitu, dát mu patřičný prostor proti nejúdernějším řadám severského protivníka.

„S panem Rulíkem jsem mluvil, kouká na zápasy, nejen na body,“ přiblížil trenérovu volbu Kondelík. „Prvních šest zápasů jsem odehrál špatně, ale výkony šly nahoru. Doufám, že budou jenom lepší. Důvěry si obrovsky cením, snažím se ji splatit a věřím, že jsme proti Švédsku podnikli dobrý první krok.“

Další duel čeká českým tým na turnaji Karjala proti domácímu Finsku, v neděli se utká se Švýcarskem. Kondelíkův útok by měl patřit k základním pilířům sestavy, třeba si křikne o další pozvánku na světový šampionát. Ten je ovšem ještě příliš daleko. „Jak se tým skládá pro mistrovství, je úplně jiná kapitola než Euro Hockey Tour,“ upozornil kouč Rulík, že absolutně nikdo z reprezentantů nemá aktuálně jistotu a jde především o konfrontaci se špičkou Evropy.

Přesto navázání na již existující spolupráci v elitní brázdě určitý signál poskytuje. „Je to trošičku obraz toho, že trenér s námi byl na mistrovství světa nějakým způsobem spokojený, lajna poměrně fungovala. Měl jsem z nás dobrý pocit a pokusíme se na to navázat,“ předeslal jednatřicetiletý Flek.

Brněnské křídlo dodává formaci pověstnou rychlost, zásadní však je, že mu parťáci dokážou v tomto ohledu poměrně zdatně sekundovat. Otevírají se tak střelecké prostory pro nebezpečného Beránka, s 13 zásahy nejlepšího střelce extraligy. Kondelík míchá zbylé přísady jako centimetry, kilogramy a s nimi spojenou schopnost udeřit z prostoru před gólmanem.

Nejdůležitějším pojítkem úspěšného komanda je ovšem komunikace, k souhře si dokážou říct své. „Vždycky se domluvíme, co chceme hrát. Každý z nás přináší do lajny, v čem je silný. Vhodně se doplňujeme,“ ocenil Flek.

Se zkušenějším kumpánem souhlasil i Kondelík. „Jeden druhému zkrátka zjednodušujeme práci. Potvrdil jsem si, že se mi s nimi nastupuje velice dobře. Že nás pan trenér nechal spolu, je dobré znamení, že jsme na mistrovství jako lajna dělali něco správně. Všichni tři si toho moc ceníme. Jsme spokojení, ale neuspokojení,“ líčila s úsměvem stále čerstvá pardubická akvizice.

Kondelík přesvědčil, že navzdory pomalejšímu startu mu nominace rozhodně nepřistála na stole z úleku. Hned v prvním zápase odkryl univerzálnost a sílu osobní aklimatizace na staronové prostředí. Jde o vlastnosti, kterými si řekl o vstupenku ke zlaté květnové jízdě.

„Role mi je jasná od začátku. Věděl jsem už před mistrovstvím, co se ode mě bude čekat. Trenér mě může dát do jakékoliv role – křídlo, centr, oslabení, přesilovka, musím si to odehrát. Když řešíme s kluky přesilovky, kde jsme s Berym oba předbrankoví hráči, vůbec mi nevadí být na středu. Snažím se přizpůsobit tomu, co tým zrovna potřebuje,“ potvrdila dvoumetrová věž.

Mistři světa z Prahy na turnaji Karjala

Jan Ščotka (o)

Ondřej Beránek (ú)

Jakub Flek (ú)

Jáchym Kondelík (ú)

Daniel Voženílek (ú)

Pravděpodobná sestava proti Finsku

Málek (Kacetl) – Gazda, Pyrochta, M. Jandus, Kučeřík, Zábranský, Ščotka, Mašín, Košťálek – Flek, Kondelík, O. Beránek – Kantner, Kodýtek, K. Hrabík – D. Voženílek, M. Špaček, Lenc – P. Kousal, R. Zohorna, Kalus.