Rulík: Reichla jsem chtěl už dřív. Košťálek? Snad ho nároďák nakopne

Hvězdy a tahouni národního mužstva dostávají orazit, do Stockholmu na Švédské hry (6. – 9. února) se vydá směs uznávané hráčské kvality plus nemalá řádka mládenců s potenciálem prorazit i na mezinárodní scéně. „Takhle jsem to měl dopředu namyšlené,“ líčí trenér národního mužstva Radim Rulík, jenž na sever povolal například Kristiána Reichela z Mannheimu, syna legendárního naganského šampiona. „Ale s Albym jsem to nekonzultoval,“ usmívá se kouč mistrů světa.

Na první pohled zaujme jméno Kristiána Reichela, byl jste se na něj osobně v Německu podívat?

„Když jsme byli na mistrovství světa dvacítek, bylo po všem a někde jsme společně s trenéry seděli, tak jsem Albymu řekl, že je velká šance, že Kristián pojede v únoru na Švédské hry. Měl jsem to připravené už dříve, ale jeho klubový trenér mě poprosil, zda bych nezvážil jeho nominaci až na třetí sezonní akci, protože německá liga má přestávku pouze v listopadu a v únoru. Proto jsem se rozhodl pro nynější turnaj. Kristián je univerzál, může hrát na jakémkoli postu. V týmu, který se pohybuje kolem třetího místa DEL, patří k tahounům, lídrům. A DEL není špatná soutěž. Kristián je v dobrém věku (26), tyto hráče rozhodně nechci opomenout.“

Nastala správná chvíle po prvních dvou silně obsazených akcích dát prostor méně okoukaným či neokoukaným hráčům?

„Jednoznačně. Takhle jsem to měl i předem namyšlené a řadě kluků (z jádra týmu) jsem říkal, že mám v plánu, aby odjeli první a druhý turnaj. Jednoznačně souhlasili, byli přímo velmi rádi, že to mám zrovna takto připravené. Musíme si uvědomit, že naši nejvytíženější hráči jsou od srpna do konce května deset měsíců v obrovském zápřahu. Při účasti na mistrovství světa jim zkrátíte dobu regenerace před další sezonou, často přijdou o letní přípravu nebo si to období strašně zkrátí. Právě teď přišla chvíle dát hráčům z nejsilnějšího jádra prostor zregenerovat a připravit se na play off. Kdybychom to neudělali, riskovali bychom zranění hráčů z přetížení, šli bychom sami proti sobě. Nastává ideální šance pro to, aby se noví nebo méně často zvaní hráči zkonfrontovali s mezinárodním hokejem a my si pak pro ně sáhli v další části sezony. Chci ty kluky jednoznačně vidět.“

O jejich motivaci ukázat se nebudou pochyby, co říkáte?

„Nominovaní kluci budou mít nejsilnější možnou motivaci. Motivaci obstát a zkonfrontovat svou formu, zda stačí pro zápasy v mezinárodním měřítku. Evropská Tour je úrovní ještě trochu pod mistrovstvím světa. Pro tyto hráče bude nominace obrovská věc. Třeba ze zkušených kluků David Tomášek měl otok krční páteře po naražení na mantinel, nebylo to nakonec nic vážného, za deset dní nastoupil do švédské ligy, ale pouze to demonstruje, že to teď pro hráče není jednoduché. Pokud je prostor, aby si hráči dali jednu repre přestávku volno, jsem jednoznačně pro. Nadechnou se před play off, které je čeká v závěru sezony.“

Předpokládám, že věříte, že nováčci či další nominovaní hráči se zatím menší kariérou v reprezentaci za to vezmou…

„Ve svých klubech hrají všichni na prvních dvou lajnách. A pokud někoho dají do třetí, tak jen z toho důvodu, aby ji posílili. Teď mluvím třeba o Michalovi Kuncovi, který je ve třetím útoku Olomouce, ale kdybyste se jeho trenéra zeptal na pět, šest nejlepších hráčů, stoprocentně tam bude. Teď se mu daří i střelecky, je využívaný na všechny herní situace a je neskutečně užitečný. Aby to ale nestálo jenom na mladých, je tam pár kluků přes třicet let, kteří se dobře jeví ve svých týmech, doma nebo v Evropě. Mezi útočníky jsme si chtěli udělat širší základ, tam to máme, nicméně během sezony a v jejím závěru, kdy týmy jedou na krev, se může stát, že dojde k zdravotním patáliím. Chceme mít i širší obzor a poznat, jak se jeví hráči na mezinárodním poli.“

Na seznamu máte kladenského Matyáše Filipa či budějovického Filipa Přikryla. Jde zároveň o vzkaz hráčům, že se můžou dostat do reprezentace i z týmů z nižších pater?

„Oba dva jsou v dobrém věku kolem pětadvaceti, šikovní na puku, solidní bruslaři. Matyáš Filip měl zdravotní problém, vynechal minulou sezonu, letos se postupně lepší, v Kladně se vypracoval. Pokud pominu poslední zápas Kladna s Pardubicemi, předtím ve Vítkovicích předvedlo výborný výkon, byl jsem se podívat. Pokud nám jakýkoli hráč zapadá věkově a perspektivou, rádi ho vezmeme.“

Útočník David Kaše se opět dostal do hry, ale tušíte, kdy se povede, aby se sešel v týmu i s bratrem Ondřejem, s nímž mu to v Litvínově výborně šlape?

„Myslím, že se na to dívají profesionálně. Ale věřím, že jednou se to sejde a pojedou oba.“

Nebude Davidovi brácha na ledě chybět?

„Uvidíme, pokusím se mu dát hráče, kteří mají energii, vybojují puky a přinutí soupeře k chybám. Toho David dokáže využít. V tuhle chvíli Ondra není v pozici, abychom ho zkoušeli, vím, že zdravotně… Zkrátka, ta pauza mu přijde vhod, aby trochu odpočinul. Věřím však, že je jednou spolu uvidíme. Některé věci dokážeme ovlivnit, některé však ne.“

Vítkovický bek Jan Košťálek to má pod Václavem Varaďou složité, například v pátek mu skončil zápas po první třetině. Je to pro vás zádrhel?

„Bavili jsme se o tom s Markem Židlickým, celou situaci jsme zvažovali. Trošku jsme ovlivnění tím, že nemáme moc praváků mezi beky, ale v nároďáku je chceme a potřebujeme. Faktem je, že Honza své turnaje v reprezentaci odehrál velmi dobře. Věříme, že start v nároďáku by ho mohl i trošku nakopnout směrem k tomu, co potká Vítkovice ve zbytku sezony, protože je nečeká nic jednoduchého. Potřebují hráče, kteří si budou věřit.“

Podobně byste rádi zvedli Jakuba Zbořila, který v Pardubicích zatím nepředvádí to, co se od něj očekává?

„Je to tak. To samé i Libor Hájek. Euro Hockey Tour je rychlejší než extraliga, mohlo by to oběma pomoci zvýšit jejich výkonnost.“

Jak už to bývá, pokaždé přijdou omluvenky na poslední chvíli. V záloze máte připravené rovněž hráče bez vyššího počtu startů v národním mužstvu?

„Ano, je jich asi šest. Vždy si udělám takový seznam pod čarou. Třeba Filip Zadina měl zranění ze Spengleru, dlouho absentoval, teď nastoupil po měsíci za Davos. Jsme domluvení, že si zavoláme a ještě mi řekne, jak se cítí. Jsme dopředu domluvení, že když to bude dobré, rád pojede, ale kdyby měl nějaké problémy, může dojít ke změně. Druhým hráčem s otazníkem je Radan Lenc, jehož nastřelili do oblasti brusle, poslední zápas nehrál a jde na rentgen. Pokud by to bylo jen zhmožděné, týden mu pomůže a mohl by se zúčastnit. Naše extraliga má před srazem ještě tři kola, tady taky uvidíme.“