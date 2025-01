Varaďa zametl Košťálka: Nemáme prostor čekat, až se někdo probere

Nový vítkovický kouč duel významně prožíval, živě koučoval, občas si hlavu skryl do dlaní. To když jeho chráněnci nevyužili šanci, anebo domácí ano. Jako v čase 58:12, kdy po vítkovickém nedorozumění Alex Tamáši šťastně celý duel rozsoudil. Varaďa nechtěl uvěřit tomu, že celá šichta jeho týmu přišla vniveč. Na střídačce do čehosi kopl, zklamaně vydechl… Nic jiného než překousnout zklamání a fárat dál jemu a jeho nové družině však nezbývá. Je otázkou, zda u toho až do konce sezony bude zkušený bek Jan Košťálek.

Jak byste zhodnotil nadějný vítkovický výkon v Hradci?

„Závěr je pro nás samozřejmě krutý, sahali jsme po bodech. Hráči po úvodních deseti minutách se v dalších padesáti vydali, hráli nadoraz, vytvořili si šance. Dostat gól těsně před koncem je na prd, ale výkon snesl měřítko toho, že se v naší situaci hraje o důležité body. Věřím, že si to přeneseme do dalšího zápasu v Plzni.“

Za stavu 2:0 pro domácí jste poněkud překvapivě stáhl gólmana Lukáše Paříka, jenž si přitom vedl dobře, a nasadil porubského Daniela Dolejše. Ale jak se ukázalo, tahle akce vyšla.

„Danek nám dal šanci v utkání, podržel nás. To jsme potřebovali, hledáme jakýkoli impuls. Věříme, že to bude lepší a že při Klimešově zranění Danek bude plnit pomocnou roli. Bylo to pro něj těžké naskočit, ale v některých chvílích, hlavně ve třetí třetině, nás po naší chybě podržel. Uvidíme, co bude dál.“

Obránce Jan Koštálek odehrál jen šest minut, hrál roli případný zdravotní problém, anebo jste s ním nebyl spokojen?

„Pokud jste se detailně díval, asi jste viděl, že Honzovi to dneska nevyšlo. A my nemáme prostor na to, abychom čekali, až se někdo probere. My potřebujeme, aby se probrali kluci hned. Trvalo nám deset minut, než jsme se vůbec rozkoukali. Dnešní zápas mu nevyšel, ale je to zkušený hráč a já věřím, že se z toho dostane, aby nám zase pomohl v neděli.“

Vaše práce je teď hodně o nalívání sebevědomí do hráčů, o hrubé práci, pilování přesilovek či oslabení, nebo o mix všechno, plus shánění nových hráčů?

„Všechno dohromady.“

Jaký jste optimista v téhle těžké chvíli?

„Já věřím. Jsme u toho týden, máme za sebou tři zápasy, s Litvínovem i s Hradcem jsme se tahali o body. Věřili jsme, že pokud tomu půjdeme naproti, že náš výkon nám body dá. Zatím to nestačilo, hráči jsou skleslí, ale já věřím, že se to obrátí. Všichni pro to uděláme všechno. Vynasnažíme se hráče pohladit ve správný čas, ukázat jim chyby, ze kterých se ponaučí. Vnímám, že zranění hráči, kteří nás postupně doplní, nám pomohou to dalším soupeřům udělat těžké.“

Ale je vidět, že v hráčích je život… Jen to chce co nejrychleji nabrat sebevědomí.

„Přesně tak.“

Máte velké dilema, zda dotáhnout do Vítkovic nové posily, které by však nemohly hrát případnou baráž, protože nestihnou nutný počet 15 utkání za tým?

„Samozřejmě, že přemýšlíme nad vším. Uděláme maximum pro to, abychom soupeře dostihli co nejdřív, anebo se jim přiblížili na dostřel. Utkání zbývá dost a záleží jenom na nás, jak k tomu všemu budeme přistupovat a jak moc to budeme chtít.“