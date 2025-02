Anaheim ví, že má v Dostálovi jedničku. Jak Pavelec přemýšlí o MS?

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Kouč hokejové reprezentace Radim Rulík má to štěstí, že mu díky Ondřeji Pavelcovi odpadá starost o gólmany. Bývalý brankář NHL nejednou prokázal vytříbený cit pro nominaci a pak i samotnou tvorbu hierarchie v úzkém okruhu speciální omaskované jednotky. Letos se správná sázka bude znovu hodit, za tři měsíce čeká národní tým mistrovství světa. Kdo by za to mohl vzít?

Letošní volba může být rébus. Na první pohled se sice zdá, že zlatou trojku Dostál, Mrázek, Vejmelka stačí jen přesadit do jiné arény, ovšem roli mohou sehrát jiné okolnosti. Třeba fakt končících kontraktů v NHL. Fajn je, že výběr má Ondřej Pavelec více než slušný. V rozhovoru pro iSport Premium důležitá témata rozebírá.

V NHL má český hokej momentálně osm brankářů, jaké první slovo vás napadne, kdybyste měl jejich počínání ohodnotit?

„Vždycky to samozřejmě může být lepší. Někdy je to lepší, jindy trochu horší. Na pozici vyložené a jednoznačné jedničky nemáme nikoho, ale to částečně souvisí i s tím, jak NHL funguje a jak to v ní chodí. Důležité je, aby kluci chytali. Nemusí to být každý zápas, klíčové je, aby dostávali určitý počet nominací a byli ve správném zápřahu. Pokud byste byl od začátku sezony nahoře, ale do brány se dostal patnáctkrát, nebylo by to ideální. Ale musíme chápat, že panuje obrovská konkurence, kluci s ní bojují, většinou se jim i daří. Není náhoda, že jich tam máme hned osm.“

Což je velmi sympatický jev.

„Souhlasím. Na druhou stranu si řekněme na rovinu, časem taky bude někdo končit. Třeba ne hned příští rok, ale v nejbližší budoucnosti asi ano. Spíš se dívám na to, že v kanadských juniorkách toho moc nemáme. Respektive našich gólmanů je málo.“