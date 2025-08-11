Vacek podepsal v přední stáji novou smlouvu: Má všechny předpoklady velkého šampiona
Během letošního Giro d´Italia uchvátil svět. V titulcích zahraničních cyklistických médií zaznívalo jméno Mathias Vacek. Český mladík je v závodech vidět čím dál víc, ať jde o jarní klasiky nebo o velké etapové podniky. Jistě jeho manažerovi projevila řada týmů zájem o služby obyvatele Šumavy. Už na jaře se však proslýchalo, že prodlouží kontrakt ve stávajícím týmu Lidl-Trek, což se včera potvrdilo. Americká sestava si Vacka pojistila na další čtyři roky.
Ještě ani nebyl plnoletý a už měl podepsánu předběžnou smlouvu, že od roku 2023 nastoupí do jednoho z předních cyklistických týmů světa. Mathias Vacek si v té době prožil věci, se kterými mívají potíže srovnat se i zkušenější závodníci. Když v roce 2022 vpadlo Rusko na Ukrajinu, celek Gazprom-RusVelo přišel o licenci a český závodník o práci. Tehdy ukázali v Lidl-Trek, jakou budoucnost Vackovi předpovídají. Ačkoliv ho do sestavy ještě zařadit nemohli, jejich trenér už se mu věnoval.
V roce 2023 se stal plnohodnotným členem celku, který má kádr dostatečně široký jak na ambice na jarních klasikách, tak na podnicích Grand Tour. Vacek ukázal, že může patřit do obou skupin. Loni i letos byl hodně vidět na největších jarních klasikách jako Kolem Flander či Paříž-Roubaix, ale také na Vueltě a Espaňa a na Giro d´Italia. Loni na Vueltě mu chyběly pouhá dvě sekundy, aby vyhrál hned úvodní časovku a oblékl se do červeného dresu.
Nedávno si na etapovém závodě Kolem Valonska připsal první výhru v barvách Lidl-Trek a celkově skončil druhý. Současně od konce června vozí dres českého šampiona v silničních závodech i v časovkách. Bylo by proto hodně zvláštní, kdyby o něj neměli velký zájem i nadále. S rodákem z Berouna prodloužili kontrakt dokonce o čtyři roky (do konce roku 2029), což je známka velké důvěry.
„Na začátku bych si nedokázal představit, že udělám takový skok a budu teď na nejvyšší úrovni. Opravdu mě těší, že tým ve mně viděl potenciál a já jim to teď můžu oplácet výsledky,“ řekl Vacek. Také z týmu potvrdili, jak českému univerzálovi věří. „Mathias má všechny předpoklady velkého šampiona. Jeho výkony, zejména v posledních dvou letech, ukazují, že je na pokraji velkých vítězství,“ citoval tým v tiskové zprávě manažera Lucu Guercilenu.