Hrát o medaile doma? Nevím, jestli je něco víc, řekla Mlýnková po hattricku

Loňský zápas na mistrovství světa se Švýcarskem? Tři góly. Čtvrtfinále proti stejnému soupeři v Českých Budějovicích? Další hattrick. Natálie Mlýnková ve čtvrtek zopakovala fantastické představení z minulého šampionátu a výrazně přispěla k vysokému vítězství 7:0 a postupu do semifinále. „Dneska to tam spadlo mně, pozítří v dalším zápase to tam spadne zase někomu jinému. Jedeme jako tým,“ odvracela od sebe pozornost hrdinka zápasu.

Hattrick ve čtvrtfinále mistrovství světa. Byl to životní zápas v reprezentaci?

„Nedá se to tak říct. Snažíme se podávat stabilní výkony všechny, byl to velice týmový výkon. Dneska to tam spadlo mně, pozítří v dalším zápase to tam spadne zase někomu jinému. Jedeme jako tým. Měla jsem hrozně moc šancí, jsem jenom ráda, že mi tam něco spadlo.“

Zaplněná aréna skandovala vaše jméno, na led přilétlo několik čepic. Byly to silné emoce?

„Je to super. Ale opravdu jsem jenom přemýšlela nad tím, jak jsme do toho všechny holky šly společně. Je to samozřejmě krásné, fanoušci nás podporují, ženou nás pořád dopředu a celé mistrovství jsou opravdu úžasní. Ale zase bych chtěla vrátit pozornost na tým. Když se semkneme jako jedna parta, je obrovská zábava hrát spolu. Hrozně se tím bavíme. Je to taková menší třešnička na dortu.“

Asistent trenérky Dušan Andrašovský říkal, že bylo potřeba, aby se gólově přidaly i další hráčky. Je úleva, že jste pomohla?

„Jo, je jedině pozitivní, že se spousta lajn dokázala prosadit. Zase nám to zvedá sebevědomí, ukazuje to, jakou máme sílu v týmu, není to jenom o jedné lajně. Opravdu každá může být nebezpečná. Pro nás jedině plus, doufám, že si to převedeme do dalších zápasů.“

Hattrick jste završila gólem z úniku v oslabení. Měla jste v hlavě, že můžete přidat třetí branku?

„Bylo to takové úsměvné, že zrovna já jsem byla v brejku. Ale je to loterie. Jednou to vyjde, jednou ne. Dneska to vyšlo, přiklonilo se to na moji stranu. Jsem za to jedině ráda.“

Vypadalo to, že jste až překvapená, že jedete na bránu sama.

„Spíš jsem se dívala, kolik mám času. Podle toho jsme se rozhodovala, co můžu a nemůžu udělat. Věděla jsem, že jsem obránkyni trochu odskočila, ale vím, že mě taky trochu dojížděla, nevypustila to. Já si spíš hlídala, kolik mám času, podle toho jsem volila zakončení.“

Co stálo za podařeným úvodem? Po první třetině jste vedly 5:0.

„Měly jsme jasný úkol, jasný cíl a šly jsme si za tím od začátku až do konce. Opravdu týmový výkon od první minuty do poslední. Díky tomu jsme taky vyhrály, protože jsme hrály jako jeden tým.“

Sedm vstřelených branek, žádná obdržená. Fungovala i defenziva podle představ?

„Soustředíme se na detaily, samozřejmě se nějaké chyby objeví v každém zápase. Ale máme výborné brankářky, na obraně pracujeme, jak můžeme. Hlavně na předbrankových prostorech. Bylo to o detailech a my je zvládly na výbornou.“

Je velká psychická vzpruha před semifinále, že jste odehrály tak dobrý zápas?

„Dodá nám to samozřejmě sebevědomí. Trochu jsme se trápily s koncovkou, je pro nás dobře, že jsme daly víc gólů než obvykle. Budeme hrát o medaile před domácím publikem. Nevím, jestli je něco víc. Ohromně se na to těšíme, určitě tam necháme všechno.“

S největší pravděpodobností vás čekají USA. Očekáváte podobný zápas jako ve skupině?

„Myslím, že to bude o něco jiné. Přece jenom když už jdete do vyřazovacích bojů, každý zápas je jiný. Každý tým tam nechává všechno, víme, o co hrajeme. My se budeme snažit, jak nejlépe můžeme, abychom to nějak urvaly. Když budeme hrát jako tým a budeme se držet detailů, můžeme vidět výborně vyrovnaný zápas jako proti Kanadě až do 46. minuty.“