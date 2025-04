Nečas bude Faktor X: Do Colorada přišel za Rantanena. Teď na něj narazí v play off

Bitva o Ontario mezi Torontem a Ottawou. Floridské derby mezi posledními šampiony Panthers a Tampou. Play off NHL slibuje husté bitvy. První kolo Stanley Cupu vypukne v sobotu v noci duelem vítězů základní části Winnipeg Jets proti St. Louis, Colorado hraje v Dallasu. Martin Nečas nastoupí i proti Mikko Rantanenovi, za nějž ho vyměnili z Caroliny.

V tipech na vítěze se často objevuje tým Colorada. Podřimující gigant změnil tvář, má vyrovnaný tým na všech pozdících. Přišlo několik nových hráčů. Brankáři Mackenzie Blackwood a Scott Wedgewood; obránci Erik Johnson, Ryan Lindgren, útočníci Charlie Coyle, Jack Drury, Brock Nelson a Martin Nečas. Naopak Mikko Rantanen po trejdu do Caroliny zakotvil v Dallasu a vyjede na led proti mužstvu, kde patřil k největším hvězdám.

V Avalanche válčil od sezony 2015/16 a před třemi lety pomohl k triumfu ve Stanley Cupu. „Za jiný tým jsem play off nehrál a teď se postavím proti němu, což je vtipné,“ poznamenal. Celek z Denveru zase čeká na návrat Gabriela Landeskoga, který se kvůli zranění neobjevil v NHL od vítězného finále 2022 a před play off se rozcvičoval na farmě.

Martin Nečas zažil vyřazovací boje v předchozích pěti letech v Carolině. Nejlepší jarní část měl loni, kdy v 11 utkáních nasbíral devět bodů (4+5). V Coloradu herně pookřál. „Tenhle tým se drží hodně na puku, což mi vyhovuje. Snažím se co nejlíp sehrát s ostatními, abych vyladil formu na play off,“ liboval si český útočník na webu nhl.com. Do Denveru přišel 24. ledna. Ve 30 zápasech za Avalanche si připsal 28 bodů (11+17). Před trejdem měl ve 49 utkáních 55 bodů (16+39).

„U nás otočí na nepopsaný list. Ale vím, co u něj v minulosti fungovalo a co ne. Jde o stejné věci, které klapaly v základní části. Debatovali jsme, jak by měl hrát, protože může být faktorem X celé série,“ prohlásil kouč Avalanche Jared Bednar.

Po příchodu se Nečas uvedl čtyřmi góly a pěti body ve čtyřech zápasech. Z prvních osmi startů vyšel s devíti body. „Náš hokej pasuje k tomu, jak chce hrát. Stejně jako v Carolině měl i u nás dobré série. Dozrál v elitního hráče ligy. Během posledních let získal velké sebevědomí. V Hurricanes se naučil hrát správným způsobem. Do našeho kádru dobře zapadl, cítíte z něj nadšení, že je tady. To vždycky pomůže,“ pokračoval trenér Bednar.

Nečas měl víc času přizpůsobit se a do mužstva zapadl velmi rychle. V minulosti nebyl produktivní jako Rantanen, který v Coloradu dvakrát pokořil stobodovou hranici. V Carolině však v úvodu sezony patřil k nejúdernějším hráčům ligy. Od trejdu si drží průměr 0,93 bodu na zápas. „Myslím, že zatím jen poškrábal led. Až do toho vletí naplno, bude to jiný level,“ mínil obránce Erik Johnson.

Po příchodu do Colorada se Nečas postavil do prvního útoku vedle centra Nathana MacKinnona. Po příchodu Brocka Nelsona z New York Islanders nastupoval i s ním ve druhé lajně. V Carolině se probil nejdál do finále Východní konference 2023, kde tým smetli Florida Panthers. Avalanche získali titul před třemi lety a cítí, že mají šanci. I Nečas patří k těm, kdo v nich probudil naději.

Kdo s kým v prvním kole:

VÝCHODNÍ KONFERENCE:

Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators

Tampa Bay Lightning - Florida Panthers

Washington Capitals - Montreal Canadiens

Carolina Hurricanes - New Jersey Devils

ZÁPADNÍ KONFERENCE:

Winnipeg Jets - St. Louis Blues

Dallas Stars - Colorado Avalanche

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild

Los Angeles Kings - Edmonton Oilers

Východní konference # Tým Z V VP PP P Skóre B 1 Washington 80 42 8 9 21 283:226 109 2 Toronto 80 40 10 4 26 260:228 104 3 Tampa 80 40 6 8 26 289:214 100 4 Carolina 80 42 5 5 28 259:222 99 5 Florida 81 37 10 4 30 251:218 98 6 Ottawa 80 34 10 6 30 233:225 94 7 Devils 80 36 5 7 32 235:213 89 8 Montreal 81 29 10 11 31 241:263 89 9 Columbus 80 28 10 9 33 264:267 85 10 Rangers 81 34 4 7 36 252:255 83 11 Detroit 80 29 9 7 35 230:253 83 12 Islanders 80 28 7 12 33 222:251 82 13 Pittsburgh 81 23 10 12 36 238:291 78 14 Buffalo 80 28 7 7 38 264:281 77 15 Flyers 80 21 12 10 37 234:278 76 16 Boston 81 26 7 9 39 218:267 75