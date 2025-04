Spory jsou pryč, Kaltounková se vrátila a zastínila hvězdy: Motivace do dalších let

Fanoušci i odborníci očekávali na mistrovství světa velké věci od reprezentantek z profesionální PWHL. Všechny v českém týmu zastínila Kristýna Kaltounková z univerzity Colgate. Třiadvacetiletá útočnice při premiéře na šampionátu zazářila šesti body, spolu s brankářkou Klárou Peslarovou se probojovala do All Star týmu turnaje. „Určitě je to motivace do dalších let,“ vyprávěla jedna z českých nadějí po hořkém konci MS.