Trenérka hokejistek MacLeodová: Hrály jsme do posledního dne. To není porážka

Z pozice hlavní trenérky vedla Carla MacLeodová českou hokejovou reprezentaci na čtvrtém mistrovství světa. Bilance? Čtyřikrát boj o bronz, dvakrát radost a dvakrát zklamání. Zatímco v prvních dvou případech si Češky poradily se Švýcarskem, naposledy dvakrát těsně padly s Finskem. Bez vysněné medaile zakončily i domácí šampionát. „Když hrajete ve skupině A, není to vždycky o vítězstvích, ale taky o tom, jak hrajete, co děláte, abyste uzavřeli mezeru za týmy jako jsou Kanada a USA,“ upozornila bývalá vynikající obránkyně.

Jako hráčka zažila Carla MacLeodová v kanadské reprezentaci chvíle radosti i smutku. Na olympiádě brala dvakrát zlato, další přidala na mistrovství světa. Hned třikrát ale odcházela z MS jako zklamaná po finálovém souboji. „Nevím, kolik vy máte medailí z mistrovství světa, ale já jich pár mám a můžu vás ujistit, že žádná nebyla zadarmo. Je to opravdu těžký turnaj,“ rozpovídala se po hořké porážce v bronzové bitvě s Finskem.

Takže neberete jako velké zklamání, že jste nezískaly medaili, o níž jste snily?

„Ne, mistrovství světa je neuvěřitelně těžké. Že jsme hrály do posledního dne, pro nás není porážka. Učíme se a dál rosteme. Nikdy nemůžete brát za garantované, že hrajete na šampionátu o medaile. Snad se z toho poučíme a budeme se dál zlepšovat. Stále se učíme. Všichni jsou natěšení, protože na posledních čtyřech mistrovstvích jsme si vedly velmi dobře a pokaždé jsme hrály o bronz. Ale pořád musíme myslet na to, že máme velmi mladý tým, stále získáváme důležité zkušenosti.“

Co jste řekla zklamaným hráčkám v kabině po posledním zápase?

„Nejsou slova, která bych mohla říct, abych holkám ulevila. Připomněla jsem jim, jak jsme hrdí, jak tvrdě pracovaly. Někdy je méně více. Nemůžete v takovou chvíli nic říct, zažila jsem to jako hráčka. Je to součást sportu. Někdy vyhrajete, někdy ne.“

Takřka během celého turnaje jste mluvili o dobré předváděné hře. Ve výsledku ale máte na kontě jen dvě vítězství proti Švýcarsku...

„Musíte vědět, jak měřit úspěch, není to jenom o výsledcích. Podívejte se na historii tohohle turnaje. Kanada a USA dominují, Finsko je extrémně silný třetí soupeř už desítky let. Pro nás je tohle čtvrtý turnaj v této pozici. Když hrajete skupinu A, není jednoduché získat tolik vítězství, kolik byste si představovali. Není jednoduché mít pět výher a žádnou porážku. Odvedly jsme dobrou práci, abychom si ukázaly náš posun a naši hru. Kromě skupinového zápasu proti Finsku jsme hrály opravdu dobře.“

Zejména proti zámořským týmům jste předvedly kvalitní výkony, proti USA jste sahaly po senzaci v semifinále.

„O tom tady mluvím. Výsledek nebyl, ale předvedly jsme růst a víru, že jednou bude den, kdy budeme na vítězné straně. To je součást herního růstu. Snažíme se samozřejmě smazat tu mezeru, ale není to jednoduché.“

Český hokej je vítěz turnaje

Ukázalo se, že den, kdy Česko poprvé porazí Kanadu nebo USA, je možná blíž, než jsme si mysleli?

„Možná, když budeme pokračovat v posunu. Máme hodně možností zahrát si s různými evropskými týmy. Hrajeme často proti Švýcarsku, Švédsku a Finsku. Všechny týmy se snaží vzájemně posouvat, aby takový den přišel.“

Hodnotíte semifinále proti USA jako nejlepší zápas na turnaji?

„Ano, bylo to neuvěřitelné. Musíte do toho dát srdce a duši, a to jsme udělaly. Ukázaly jsme si, že máme na to dosáhnout něčeho speciálního. Jenom do sebe musíme investovat, abychom se zlepšovaly.“

Příští rok vás čeká olympiáda. Co musíte zlepšit?

„Na to je příliš brzo. Ale je pořád hodně věcí, které můžeme zdokonalit. Bude na nás v realizačním týmu i na hráčkách, abychom to prodiskutovali a v únoru 2026 byli v jiné pozici.“

Před začátkem MS jste říkala, jak se těšíte na turnaj v Česku. Splnil očekávání?

„Bylo to ještě lepší, neuvěřitelné. Co komunita a svaz ukázaly za úsilí... Tenhle turnaj byl nejlepší ženské mistrovství světa, jaké jsem kdy viděla. Nasadil novou laťku pro příští šampionáty. Nemůžu být hrdější na svaz a všechny lidi, kteří za mistrovstvím stáli. Takové události se prostě jen tak nestanou, musíte mít skvělé lidi, kteří tomu věnují svůj čas. Díky téhle komunitě to bylo neuvěřitelně speciální.“

Navíc bylo vyprodáno na všechny české zápasy...

„Neuvěřitelné. Je mi jasné, že hráčky teď plně neocení, jak úžasný turnaj to byl. Ale co se v téhle zemi dělo, jak fanoušci přijali ženský hokej a náš tým… Do budoucna máme fanouškovskou základnu, o jaké se nám ani nesnilo. Nejdůležitější věc ale uvidíme možná za osm deset let. Budou tu holky, které se registrují na hokej a pomůžou mu, aby se zase zvedl. A za to můžeme děkovat ženám, které byly na ledě. Nikdo nechce prohrát poslední zápas na turnaji, ale jakmile se to uklidní a budeme mít čas se ohlédnout, uvědomíme si, že český ženský hokej je velký vítěz tohohle turnaje.“