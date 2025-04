Čeští hokejisté do 18 let zakončují základní skupinu mistrovství světa utkáním se Švédskem. A pořád mají o co hrát. V případě, že by tým kouče Davida Čermáka vyzrál na severský výběr, může ještě pomýšlet na druhé místo v tabulce. Pro Čechy je ale nepochybně také důležité vylepšit herní dojem před čtvrtfinále, protože i při zásadním vítězství nad Švýcary se dost natrápili. ONLINE přenos utkání sledujte od 21.00 na iSportu.