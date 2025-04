Tomajko po odchodu z Olomouce získá prestižní štaci, kdo přijde místo něj?

Patnáct let v kuse byl trenérsky spojený s rodnou Olomoucí, až teď Jan Tomajko bere kramle a opouští rodnou Hanou. A to ve chvíli, kdy kohouti se zmiňovaným koučem na střídačce až na poslední chvíli zachránili účast v hokejové extralize v baráži s prvoligovou Jihlavou. Rýsuje se rovněž nový trenérský štáb Mory, jenž by měl v příští sezoně posunout letos čtrnáctý celek do předkola play off. Jak to tedy vypadá?